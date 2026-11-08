Η Κύπρος τρώει ξύλο για την στήριξη της Νουσεϊμπέχ

Η Κύπρος τρώει πολύ ξύλο για την απόφασή της να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Λάνα Νουσεϊμπέχ για τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ. Η κριτική δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο του Σουδάν, αλλά και στην προσωπική στάση της ίδιας της υποψήφιας απέναντι στις καταγγελίες, αφού ως επί σειρά ετών εκπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ και ανώτερο στέλεχος της εξωτερικής πολιτικής τους, έχει υπερασπιστεί δημόσια τις θέσεις του Άμπου Ντάμπι. Στις 28 Οκτωβρίου 2026, το Human Rights Watch δημοσίευσε ιδιαίτερα επικριτική ανακοίνωση για την υποψηφιότητά της, κατηγορώντας την ότι επί χρόνια υποβάθμιζε ή αρνούνταν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την πολιτική των ΗΑΕ στο Σουδάν και στην Υεμένη. Το Σουδάν προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας τα ΗΑΕ για παραβίαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία λόγω της υποστήριξης προς τους αντάρτες του RSF. Σ τ ι ς 5 Μ α ΐ ο υ 2025, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση επειδή δεν είχε δικαιοδοσία να την εξετάσει. Δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας των κατηγοριών και συνεπώς δεν αθώωσε ούτε καταδίκασε τα Εμιράτα. Παρόλα αυτά και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχει σημαντική τεκμηρίωση ότι δίκτυα που συνδέονται με τα ΗΑΕ έχουν προσφέρει στρατιωτική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις RSF, ενισχύοντας την ικανότητά τους να διεξάγουν επιχειρήσεις.