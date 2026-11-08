Έπεσαν να φάνε την Ολγκίν γιατί είδε τον Τούρκο πρέσβη, από την άλλη χαιρετίζουν την κινητικότητα στο Κυπριακό στο Προεδρικό. Η κινητικότητα, βεβαίως, προήλθε από τη συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος μετέφερε μήνυμα στην κ. Ολγκίν σε σχέση με τα οδοφράγματα, το οποίο έπρεπε να μεταφέρει στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η απάντηση του Χριστοδουλίδη ήταν όπως μαθαίνουμε, θετική, οπότε μάλλον πάμε για άνοιγμα 4 οδοφραγμάτων. Αν όλα πάνε καλά, η σχετική ανακοίνωση θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης. Το καινούργιο σε σχέση με τα οδοφράγματα είναι το άνοιγμα μιας διόδου από το Καραβοστάσι προς τον Κάμπο της Τσακκίστρας και το Μοναστήρι του Κύκκου. Το αίτημα των Τουρκοκυπρίων ήταν πάγιο για ένα εύκολο πέρασμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εν πρώτοις υπάρχουν κάποιοι Τουρκοκύπριοι που πάνε να προσκυνήσουν στην Παναγία την Κυκκώτισσα, αλλά και (οι περισσότεροι) αυτοί που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο Τρόοδος όταν χιονίζει.