Το drift και ο Ραδιομαραθώνιος

Πάρτε για παράδειγμα τον Ραδιομαραθώνιο. Αν αναδημοσιεύσω όσα γράψαμε κατά καιρούς, μπορεί να γεμίσουμε δύο κυριακάτικες εκδόσεις. Μια αξιέπαινη ιδιωτική πρωτοβουλία του παρελθόντος έχει καταλήξει σήμερα να θυμίζει φιλανθρωπικό οικτο-gala-show. Ένα πανηγύρι δημοσίων σχέσεων για να μοστράρει τα καλά της φορέματα η εκάστοτε πρώτη κυρία, να φωτογραφίζεται ο διευθυντής του ΡΙΚ με τους υπουργούς του (άτιμε διορισμέ που πλησιάζεις) και να διαφημίζονται επιχειρήσεις με μια επιταγή μπροστά στις κάμερες, ενώ οι ίδιες δεν ξέρουν καν τι σημαίνει προσβασιμότητα.

Κάθε χρόνο οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία φωνάζουν. Η ΚΥΣΟΑ, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΠΟΠ), η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) επιμένουν ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αλλάξει ριζικά. Γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν ζητούν οίκτο και φιλανθρωπίες αλλά σεβασμό, αξιοπρέπεια, προσβασιμότητα και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Ζητούν να πάψουν να αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα λύπησης, ώστε κάποιοι άλλοι να αισθάνονται κοινωνικά ευαίσθητοι για μερικές ώρες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ναι, κάποτε ο Ραδιομαραθώνιος στήριξε ανθρώπους και οικογένειες. Κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία του. Όμως η κοινωνία προχωρά και οι αντιλήψεις οφείλουν να εξελίσσονται και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να στήνουμε τηλεοπτικά σόου λύπησης αλλά να προβάλλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Αλλά, βλέπετε, αν τα κάνουμε όλα αυτά, πώς θα φωτογραφίζονται μετά οι ανθυποστάρ και οι πολιτικοί για να δείξουν τη φιλανθρωπία τους, ρε παιδί μου; Άκουγα τον Λαμπριανίδη στην «Πρωινή επιθεώρηση» του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 πως το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε ο Ραδιομαραθώνιος σε περισσότερα από 35 χρόνια λειτουργίας είναι μικρότερο από εκείνο που δαπανά το κράτος μέσα σε έναν μόλις χρόνο για την κοινωνική πρόνοια των ατόμων με αναπηρία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάνουμε Ραδιομαραθώνιο, τρέχουν δεξιά και αριστερά οι εθελοντές, δαπανούνται ατέλειωτες εργατοώρες για να μην μένει τίποτα. Από τον Ιούλιο του 2011, με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η Κύπρος δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει τη φιλανθρωπική και κηδεμονευτική προσέγγιση της αναπηρίας. Κι όμως, δεκαπέντε χρόνια μετά, κάποιοι εξακολουθούν να επιμένουν στο ίδιο έργο, με την ίδια την Πολιτεία να παρακολουθεί. Και μετά απορούμε για το γαμήλιο drift. Όταν το ίδιο το κράτος επιλέγει ποιους κανόνες θα εφαρμόσει και ποιους θα αγνοήσει, όταν οι θεσμοί λειτουργούν κατά το δοκούν και η λογοδοσία είναι επιλεκτική, μην περιμένουμε από τους πολίτες να αποκτήσουν ξαφνικά θεσμική συνείδηση. Το κράτος δικαίου δεν είναι αλά καρτ ούτε η αξιοπρέπεια των ανθρώπων τηλεοπτικό σόου.