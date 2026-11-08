Είναι πραγματικά πρωτάκουστο. Να αποφασίζεις ότι θα κατέλθεις στις προεδρικές εκλογές με δικό σου υποψήφιο και την ίδια στιγμή να αφήνεις ορθάνοιχτο το παράθυρο για το ποιον θα στηρίξεις στον δεύτερο γύρο! Πέραν της ηττοπάθειας που ήδη μεταδίδεται στη βάση του κόμματος, με μερίδα στελεχών και ψηφοφόρων να σκέφτεται ενδεχομένως την επιλογή Χριστοδουλίδη από τον πρώτο κιόλας γύρο, μια τέτοια προσέγγιση υπονομεύει εκ των προτέρων και τον ίδιο τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ. Όποιος κι αν είναι αυτός. Και, το χειρότερο, προδιαγράφει μια προεκλογική εκστρατεία χωρίς δυναμική, χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και χωρίς πραγματική πίστη στη νίκη.
ΔΗΣΥ: Η συνταγή για να χάσεις μια εκλογική μάχη
Όταν ξεκινάς μια εκλογική μάχη συζητώντας ήδη ποιον θα στηρίξεις αν χάσεις, δεν προετοιμάζεις απλώς την ήττα σου. Την καθιστάς σχεδόν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και αυτό, για μια ιστορική παράταξη όπως ο ΔΗΣΥ, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό απ' όλα
Εκεί που αναμέναμε μια πιο σκληρή, ουσιαστική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση από τον ΔΗΣΥ, έστω και στην τελική ευθεία της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, η οποία άγεται και φέρεται από τις επικοινωνιακές της σκοπιμότητες, παρακολουθούμε μια παράταξη να αναλώνεται σε τακτικισμούς και υπολογισμούς για την επόμενη ημέρα. Αντί να αναδεικνύει τις αδυναμίες της κυβέρνησης, να αποδομεί τις αντιφάσεις της και να παρουσιάζει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, μοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς θα διαχειριστεί μια ενδεχόμενη ήττα παρά για το πώς θα διεκδικήσει τη νίκη.
Και διερωτώμαι: Πώς θα πείσεις την κοινωνία να εμπιστευτεί τον υποψήφιό σου όταν εσύ ο ίδιος αφήνεις να αιωρείται η πιθανότητα να στηρίξεις τελικά εκείνον που υποτίθεται ότι επιδιώκεις να αντικαταστήσεις; Ποιο είναι, τελικά, το πολιτικό σου αφήγημα; Ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέτυχε και πρέπει να φύγει ή ότι, αν οι αριθμοί δεν σε ευνοήσουν, μπορείς άνετα να συμβιβαστείς με την παραμονή του; Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο χωρίς σοβαρό κόστος αξιοπιστίας.
Ο ΔΗΣΥ οφείλει να αντιληφθεί ότι οι προεδρικές εκλογές δεν είναι άσκηση εσωκομματικών ισορροπιών ούτε παζάρι μελλοντικών συνεργασιών. Είναι η καταθεση πολιτικών προτάσεων, αντιλήψεων και επιλογών για το μέλλον του τόπου. Η παράταξη που κάποτε διεκδικούσε την εξουσία με αυτοπεποίθηση δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται φοβισμένη μπροστά στην ίδια της την υποψηφιότητα.
Η πολιτική αξιοπιστία δεν χτίζεται με μισόλογα. Χρειάζεται καθαρή θέση, συνέπεια και πολιτικό θάρρος.
Γιατί όταν ξεκινάς μια εκλογική μάχη συζητώντας ήδη ποιον θα στηρίξεις αν χάσεις, δεν προετοιμάζεις απλώς την ήττα σου. Την καθιστάς σχεδόν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και αυτό, για μια ιστορική παράταξη όπως ο ΔΗΣΥ, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό απ' όλα.
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