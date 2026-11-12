Κυπριακό: Επιδιώκουμε λύση, χωρίς υποχωρήσεις από τις αρχές μας

Η επανέναρξη των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού είναι αναγκαία. Η διαιώνιση της σημερινής κατάστασης δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, ούτε μπορούμε να θεωρούμε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων της Κύπρου.

Χρειάζεται συνέπεια, σοβαρότητα και πραγματική πολιτική βούληση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται, όμως, και καθαρή εικόνα για το τι επιδιώκουμε και ποιες αρχές δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση.

Δεν πρέπει να συγχέουμε την κινητικότητα με την πρόοδο. Κάθε εξέλιξη πρέπει να αξιολογείται με βάση το περιεχόμενο και τις προοπτικές της. Στόχος δεν είναι απλώς να υπάρξει συμφωνία, αλλά να επιτευχθεί μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση, που θα διασφαλίζει το μέλλον ολόκληρου του κυπριακού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια συμφωνία που θα οδηγεί σε εκ περιτροπής προεδρία, σε δικαιώματα αρνησικυρίας που θα προκαλούν αδιέξοδα στη λειτουργία του κράτους ή σε ρυθμίσεις που θα νομιμοποιούν την παραμονή εποίκων και θα αλλοιώνουν τη δημογραφική φυσιογνωμία της Κύπρου.

Εξίσου ξεκάθαρη πρέπει να είναι η θέση μας στη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Η αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων, ο τερματισμός του συστήματος εγγυήσεων και η πλήρης κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις μιας πραγματικά ανεξάρτητης και κυρίαρχης Κύπρου.

Δεν μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις ή αόριστες διευθετήσεις που θα επιτρέπουν στην Τουρκία να διατηρεί στρατιωτική παρουσία ή δικαίωμα παρέμβασης στο μέλλον της πατρίδας μας.

Η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση της λύσης. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λειτουργία της μελλοντικής πολιτείας πρέπει να στηρίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στην ισότητα των πολιτών, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου.

Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι χρήσιμα και μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία καλύτερου κλίματος. Δεν αποτελούν, όμως, υποκατάστατο μιας συνολικής λύσης. Δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.

Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, κυριαρχίας και ασφάλειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την οποία πρέπει να ξεκινούμε και με βάση την οποία οφείλουμε να αξιολογούμε κάθε εξέλιξη. Γι’ αυτό πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες.

Η επιδίωξη λύσης δεν σημαίνει αποδοχή οποιασδήποτε συμφωνίας. Και η υπεράσπιση των αρχών μας δεν σημαίνει εγκατάλειψη της προσπάθειας για λύση.

Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που να τερματίζει την κατοχή, να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Δεν επιδιώκουμε μια συμφωνία για να κλείσουμε απλώς το Κυπριακό. Επιδιώκουμε μια λύση με την οποία η Κύπρος θα μπορεί να ζήσει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και πραγματική προοπτική.

*Οικονομολόγος / Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ