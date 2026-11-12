Μην ξεχνάμε την κλιματική κρίση

Οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους. Ειδικά όταν αφορούν μια χώρα που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκει συστηματικά να αναβαθμίσει τη διεθνή υπόσταση του ψευδοκράτους. Η κυβέρνηση ορθώς παρακολουθεί και αξιολογεί κάθε κίνηση, αποφεύγοντας να αφήνει αναπάντητες ενέργειες που υπονομεύουν τη θεσμική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος η συζήτηση για το ποιος υποδέχθηκε ποιον, ποιος αποχώρησε και ποιος κάθισε στο ίδιο τραπέζι να επισκιάσει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο συγκεντρώθηκαν στην Αττάλεια οι ηγέτες. Την κλιματική κρίση. Και αυτό θα ήταν ίσως το μεγαλύτερο λάθος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έστειλε ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα. Προειδοποίησε ότι η κλιματική κρίση εξελίσσεται ταχύτερα από την αντίδραση της ανθρωπότητας, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί. Κάλεσε τους ηγέτες να τερματίσουν τον παγκόσμιο «εθισμό» στα ορυκτά καύσιμα, επιταχύνοντας τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επισήμανε ότι η ηλιακή ενέργεια και η ηλεκτροκίνηση αποδεικνύουν πως η αλλαγή είναι εφικτή αλλά οι σημερινές προσπάθειες παραμένουν ανεπαρκείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κλιματική δικαιοσύνη, ζητώντας ένα νέο σύμφωνο κοινής ευθύνης, επαρκή χρηματοδότηση για τις ευάλωτες χώρες και εφαρμογή της αρχής ότι οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώνουν. Με άλλα λόγια, η κλιματική μετάβαση δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο όσων έχουν την οικονομική δυνατότητα να την πληρώσουν.

Για την Κύπρο, που βιώνει ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με τη λειψυδρία, τις υψηλές θερμοκρασίες, τις πυρκαγιές και την ερημοποίηση, αυτά δεν αποτελούν θεωρητικές συζητήσεις. Είναι ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Η διπλωματική μάχη των συμβολισμών στην Αττάλεια έχει τη θέση της. Δεν πρέπει, όμως, να σκιάζει το αντικειμένο της συνόδου. Η κλιματική κρίση δεν κάνει διακρίσεις και οι προβλέψεις των επιστημόνων δεν είναι ενθαρρυντικές. Το αντίθετο!