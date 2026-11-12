«Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης γής»:Μηνύματα Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων κατεχόμενων Δήμων

Ο Δήμαρχος του κατεχόμενου Δήμου Λύσης, Ανδρέας Καουρής, ανέφερε ότι αποτελεί καθημερινή ευθύνη και υποχρέωση να υπενθυμίζεται η κατοχή και το γεγονός ότι η γενέτειρα των προσφύγων, η Λύση, παραμένει τουρκοκρατούμενη. «Θέλουμε να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει μέσα από συγκεκριμένες εκδηλώσεις να μεταφέρουμε αυτά που ζήσαμε, αυτά που είδαμε ως πρόσφυγες», σημείωσε. Τόνισε παράλληλα ότι «είμαστε πρόσφυγες και αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε προς κάθε κατεύθυνση».

Η Δήμαρχος Ακανθούς, Ελένη Χατζημιχαήλ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια των κατεχόμενων Δήμων να φέρουν τα παιδιά που επισκέπτονται τις εκθέσεις σε επαφή με την κατεχόμενη γη, και ιδιαίτερα με την Ακανθού και το Κελλαλόχωρι. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν Δήμο με ιστορία από το 1808, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, σημαντικά μνημεία και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τι σημαίνει η σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα και από τη μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά. «Αναζητούμε τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Χατζημιχαήλ αναφέρθηκε επίσης στα κεντήματα που δημιούργησαν γυναίκες μέσα στα τσαντίρια μετά τον ξεριζωμό, παρουσιάζοντας παράλληλα δύο προσωπικά της προσκλητήρια γάμου. Στο πρώτο προσκλητήριο αναγράφεται ότι ο γάμος της θα πραγματοποιούνταν στην Ακανθού στις 25 Αυγούστου 1974, μόλις έντεκα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία εγκατέλειψαν την περιοχή. Ο γαμπρός, όπως ανέφερε, υπηρετούσε τότε στον στρατό και ήταν τραυματίας. Ακολούθησε το δεύτερο προσκλητήριο του γάμου της με τον ίδιο άνδρα, γεγονός που χαρακτήρισε ως μια «κωμικοτραγική» κατάσταση που αποτυπώνει τις ανατροπές που επέφερε η εισβολή στις ζωές των ανθρώπων.

Η δημοτική σύμβουλος του κατεχόμενου Δήμου Ακανθούς, Σωτηρούλα Σωκράτους, ανέφερε ότι η μνήμη των κατεχομένων είναι ιδιαίτερα έντονη μέσα από την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στην Πάφο. Όπως σημείωσε, η Πάφος είναι ένας Δήμος με λιγότερους πρόσφυγες σε σχέση με άλλες περιοχές, γεγονός που, όπως είπε, ενδέχεται να σημαίνει ότι τα νεότερα παιδιά δεν έχουν την ίδια γνώση για τα κατεχόμενα εδάφη, τα χωριά και τους τόπους καταγωγής των προσφύγων. Μέσα από τέτοιες δράσεις, πρόσθεσε, τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν την παράδοση και την ιστορία των κατεχόμενων Δήμων. Η κ. Σωκράτους παρουσίασε επίσης έργα τέχνης και αντικείμενα που περιήλθαν στην κατοχή της οικογένειάς της.

Στην ανάγκη μεταλαμπάδευσης της αγάπης για την κατεχόμενη γη στις νεότερες γενιές αναφέρθηκε η δημοτική σύμβουλος Ηλιάδα Πασάτου. «Οφείλουμε, ως η παλαιότερη γενιά, να διδάξουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την αγάπη για την κατεχόμενη γη», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τα παιδιά να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τα κατεχόμενα, ώστε να αποκτήσουν τα δικά τους βιώματα.

Η Δήμαρχος του κατεχόμενου Δήμου Λαπήθου, Σούλα Μουρετού, αναφέρθηκε στη διοργάνωση της εκδήλωσης από τους εννέα κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάδειξης της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχομένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολιτιστική παράδοση της Λαπήθου, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη πόλη της Επαρχίας Κερύνειας σε πληθυσμό και έκταση. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη Λαπηθιώτικη δαντέλα, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο λεπτεπίλεπτες δαντέλες, καθώς και για τα μεταξωτά που κεντούσαν με το ξυφτίτο της Λαπήθου, την αγγειοπλαστική και κεραμική, τη μαχαιροποιία και τα τσακούδια. Αναφέρθηκε ακόμη στην ξυλογλυπτική, τη μεταξουργία και άλλες παραδοσιακές τέχνες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Κυθρέας, Μάριος Ζαμπακίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της έκθεσης, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Πάφο. Όπως είπε, μέσα από την έκθεση δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν κειμήλια που έφεραν μαζί τους ως πρόσφυγες από την Κυθρέα και να γνωρίσουν οι νεότερες γενιές την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των κατεχόμενων χωριών και κωμοπόλεων της Κύπρου. Η έκθεση και οι δράσεις των κατεχόμενων Δήμων αποτελούν μια προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και μεταφοράς της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές, με τους εκπροσώπους των κατεχόμενων Δήμων να υπογραμμίζουν την ανάγκη η γνώση της κατεχόμενης γης να παραμένει ζωντανή. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή το βράδυ, στις 19:00, πραγματοποιήθηκε στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου εκδήλωση για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.