Ο θρύλος της αλήθειας και του ψέματος

Τα περιβόητα σόσιαλ είναι «τίγκα» στην υπερβολή, στο τρολ, στην εξαπάτηση και γενικά στο ψέμα. Ειδικά τώρα στην εποχή της ΑΙ, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις την αλήθεια από το ψέμα. Φτάσαμε στο χάλι να δημοσιεύονται ανακοινώσεις για θανάτους επωνύμων, χωρίς φωτογραφία φυσικά, για να σε… ερεθίσουν ποιος γνωστός σου…πέθανε!

Το τελευταίο που είδα και ομολογουμένως με… τάραξε ήταν ο τίτλος: «ΠΕΘΑΝΕ Η ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ», με ένα κεράκι που άναβε στην εικόνα της είδησης.

Ψάχνοντας γρήγορα την ανάρτηση δυσκολεύτηκα να βρω τη φωτογραφία. Δεν υπήρχε! Η Μαρία Ευθυμίου, πασίγνωστη ιστορικός και συγγραφέας, δεν είχε καμιά σχέση με την ανάρτηση. Οι ηλίθιοι που σκέφτηκαν τη συνωνυμία, δεν θα βρεθούν ποτέ ούτε και θα τους ψάξει κανένας…

Έτσι κυλά η καθημερινότητά μας. Μέσα στο ψέμα και την εξαπάτηση…

Στην ανάρτησή του που έκαμε ψες ο Νίκος Πλεξίδας, δίνει έναν όμορφο θρύλο που είναι τόσο παραστατικός που δεν του βρίσκεις ψεγάδι. Παρακαλώ διαβάστε το με προσοχή και αναρωτηθείτε αν έχει κάπου λάθος. Εγώ βρήκα την αλήθεια, όπως την αναπαριστά ο πίνακας που συνοδεύει το κείμενο.

«Ένας θρύλος του 19ου αιώνα λέει ότι η Αλήθεια και το Ψέμα συναντήθηκαν κάποτε. Το Ψέμα καλημέρισε την Αλήθεια και της είπε «Ωραία μέρα σήμερα». Η Αλήθεια για να βεβαιωθεί κοίταξε γύρω και τον ουρανό και, όντως, η μέρα ήταν ωραία. Περπάτησαν για λίγο ώσπου έφτασαν σε ένα μεγάλο πηγάδι γεμάτο νερό. Το Ψέμα βούτηξε το χέρι του στο νερό και γυρίζοντας στην Αλήθεια της είπε «Ωραίο και ζεστό το νερό. Θες να κολυμπήσουμε μαζί»? Και πάλι η Αλήθεια ήταν καχύποπτη. Δοκίμασε όμως με το χέρι της το νερό και, πράγματι, ήταν ζεστό. Μπήκαν λοιπόν και οι δυο τους στο νερό και κολυμπούσαν για αρκετή ώρα, όταν ξαφνικά το Ψέμα βγήκε από το πηγάδι, φόρεσε τα ρούχα της Αλήθειας και εξαφανίστηκε. Η Αλήθεια, θυμωμένη, βγήκε γυμνή τρέχοντας παντού ψάχνοντας για το Ψέμα να πάρει τα ρούχα της.

Ο κόσμος που την έβλεπε γυμνή, γύριζε το βλέμμα του αλλού είτε από ντροπή είτε από θυμό.Η φτωχή Αλήθεια ντροπιασμένη γύρισε στο πηγάδι και χώθηκε εκεί για πάντα. Έκτοτε το Ψέμα γυρίζει ανενόχλητο ντυμένο σαν Αλήθεια, ικανοποιώντας τα τερτίπια του κόσμου, ο οποίος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να δει τη γυμνή Αλήθεια».

(Ο πίνακας με την Αλήθεια να βγαίνει από το πηγάδι είναι του Γάλλου Jean-Léon Gérôme 1896).