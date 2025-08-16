«Η αβάσταχτη μοναξιά των καμένων» της Κατερίνας Ηλιάδη

kateliadi@politis.com.cy

Την ερχόμενη Τετάρτη συμπληρώνονται τέσσερις εβδομάδες από την ημέρα που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά στην Μαλλιά (23 Ιουλίου 2025) – μια φωτιά την οποία δεν κατάφεραν να την κουμαντάρουν οι για πρώτη φορά πανέτοιμοι να ανταποκριθούν στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και αφού η κυπριακή Αστυνομία δεν ξόρτωσε να φορτώσει σε «κακούς» το μεγάλο κακό και μας έμειναν οι κάκιστοι χειρισμοί των πανέτοιμων, φέραμε από τις ΗΠΑ ειδική ομάδα για εμπρησμούς – διότι ακόμα κι εάν δεν ήταν, ίσως να έπρεπε να τους εφεύρουμε.



Ο Πρόεδρος των πανέτοιμων και των πρωτηφοράδων, δεσμεύτηκε στο περιβόητο θεατράλε διάγγελμα, πλαισιωμένος από τους ξάγρυπνους πυροκαμένους κοινοτάρχες, να είναι δίπλα στους πυρόπληκτους – να ξανακτίσουν τα σπίτια τους, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να πρασινίσουν και πάλι τα κατάμαυρα κρασοχώρια μας, να αναγεννηθεί -κυριολεκτικά από τις στάχτες- η φύση.



Αυτές τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου γιορτάζουν και Παναγίες των καμένων χωριών, όχι μόνον οι διάσημες και ινφλουένσερ. Και είναι και οι δικές μας θαυματουργές όσο και οι άλλες, οι σταρ. Και τα καμένα χωριά αποφάσισαν να μην ακυρώσουν τα προγραμματισμένα φεστιβάλ τους για να αναστηθούν τα καρβουνιασμένα, να βλαστήσει η ελπίδα από τα αποκαΐδια. Και για να δουλέψουν οι τοπικές επιχειρήσεις, που ένα χρόνο περίμεναν αυτές τις μέρες για να ρεφάρουν και τους ήρθε τούμπα η χρονιά.



Πού ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανιστεί αυτές τις μέρες στα καμένα χωριά μας; Αυθόρμητα, ακάλεστος, όπως έκανε πριν τον Φλεβάρη του ’23. Να δει από κοντά τα έργα και ημέραι των συντονιστών, να ακούσει τα ταλαιπωρημένα πλάσματα, να μιλήσει με τους θυμωμένους, να αναπνεύσει την κάπνα, να περπατήσει στην μαυρίλα, να προσκυνήσει, να κοινωνήσει. Απλά, σεμνά, ταπεινά. Να γίνει ένα με τον κόσμο, να σταθεί δίπλα τους, να το νιώσουν. Οι υπουργοί, οι υφυπουργοί του; Πήγαν όλοι διακοπές σε πράσινα και γαλάζια μέρη, δροσερά, μαγευτικά, μακριά από καταθλιπτικά τοπία που μυρίζουν κάρβουνο και βρέχει στάχτες; Κι ας μαυρολαώνονται οι πυρόπληκτοι να επιβιώσουν.

Μόνοι μας οι της υπαίθρου. Όπως πάντα.

