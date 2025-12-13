Έκθεση-σοκ της Europol: Ρομπότ παντού μέχρι το 2035, δυσαρέσκεια στους δρόμους

Συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, όπως περιγράφονται σε δυστοπικά μυθιστορήματα, θα μπορούσαν να ξεσπάσουν στην Ευρώπη μέχρι το 2035, λέει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph επικαλούμενη την Europol.

Σε 48σέλιδη έκθεσή της η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία σκιαγραφεί ένα ζοφερό αλλά «πιθανό» μέλλον για την Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας, προειδοποιώντας για κοινωνικές εντάσεις και νέες απειλές που απορρέουν από τη ραγδαία αυτοματοποίηση.

Και περιγράφει σενάρια όπου άνθρωποι και ρομπότ συνυπάρχουν καθημερινά - αλλά όχι πάντα ειρηνικά.

Ρομπότ παντού, δυσαρέσκεια στους δρόμους

Σύμφωνα με την έκθεση της Europol, τα ρομπότ θα αποτελούν «σταθερό στοιχείο της καθημερινής ζωής», παραδίδοντας δέματα, καθαρίζοντας σταθμούς και κινούμενα αθόρυβα σε εμπορικά κέντρα. Ωστόσο, σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας «εκτοπισμένοι εργαζόμενοι» ενδέχεται να αντιδράσουν βίαια, ξεσπώντας σε διαδηλώσεις και επιθέσεις κατά ρομπότ.

Ακόμη και μικρές δυσλειτουργίες, όπως η χορήγηση λάθος φαρμάκου από ρομποτικό γιατρό, θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εθνικά σκάνδαλα, τροφοδοτώντας λαϊκιστικά αιτήματα για προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών με συνθήματα τύπου: «πρώτα οι άνθρωποι».

Κυβερνο-εγκλήματα και τρομοκρατία με drones

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρομπότ κοινωνικής φροντίδας που φροντίζουν ευάλωτους ενήλικες ή παιδιά, συλλέγοντας πληροφορίες ή ακόμη και χειραγωγώντας τα θύματα. Παράλληλα, τρομοκρατικές ομάδες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τεχνολογία από τον πόλεμο στην Ουκρανία για επιθέσεις με μικρά drones σε υποδομές ηλεκτρισμού και ύδρευσης.

Η Europol σημειώνει ότι καρτέλ ναρκωτικών και εξτρεμιστικές οργανώσεις ήδη εκπαιδεύονται στη χρήση φθηνών drones, ενώ αστυνομικές δυνάμεις σε χώρες όπως η Βρετανία και το Βέλγιο χρησιμοποιούν όπλα με δίχτυα ή λέιζερ κατά των drones.

Αστυνόμευση ανθρώπων και μηχανών

Η συνεργασία ανθρώπων και ρομπότ στην αστυνόμευση θεωρείται «κρίσιμη», με κοινές επιχειρήσεις σε έρευνες, διασώσεις και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, καθήκοντα ρουτίνας όπως περιπολίες ή διαχείριση κυκλοφορίας ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν, προκαλώντας δυσαρέσκεια ακόμη και εντός των σωμάτων ασφαλείας.

Η έκθεση θίγει και νομικά διλήμματα: πώς «ανακρίνεται» ένα ρομπότ; Πώς αποδεικνύεται αν ένα αυτόνομο όχημα προκάλεσε σκόπιμα ένα ατύχημα;

Σκεπτικισμός από ειδικούς

Ειδικοί χαρακτηρίζουν τα σενάρια αυτά υπερβολικά.

Ο Ντένις Νιεζγκόντα της Locus Robotics υπογραμμίζει τεχνικά και ρυθμιστικά εμπόδια, τονίζοντας ότι η αυτοματοποίηση δεν «εξαφανίζει» θέσεις εργασίας αλλά καλύπτει ελλείψεις σε δύσκολες και επικίνδυνες δουλειές.

Εκπρόσωπος της Europol διευκρίνισε ότι η υπηρεσία «δεν προβλέπει το μέλλον», αλλά επιδιώκει να βοηθήσει τις Αρχές να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σήμερα.

Πηγή: iefimerida.gr