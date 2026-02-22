Εύγε κύριε Πρωθυπουργέ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε για ακόμη μια φορά τη σοβαρότητά του και το πολιτικό του ανάστημα. Η επίσκεψή του στην Τουρκία στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Για να είμαστε σωστοί, και ας μην αρέσει σε πολλούς, σοβαρότητα έδειξε και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Η κοινή τους δήλωση νομίζω μιλά από μόνη της. «Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον φίλο μου Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο», είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Ακόμη και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο, είναι η μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Είναι καιρός να αρθεί πια κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις -αν όχι τώρα πότε; Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», τα σημαντικά των δηλώσεων Μητσοτάκη.

Έλληνας Πρωθυπουργός και Τούρκος Πρόεδρος προσπάθησαν να μην φέρουν σε δύσκολη θέση ο ένας τον άλλο. Διατηρώντας τις εκατέρωθεν θέσεις τους, έδειξαν την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ειρηνική συνύπαρξη των δύο χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε άψογα τις ελληνικές θέσεις, ΑΟΖ και casus belli, χωρίς μεγάλα λόγια και φανφαρισμούς. Από την άλλη, ο Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να απέφυγε ορισμένες από τις επισημάνσεις Μητσοτάκη, αλλά χωρίς την οποιαδήποτε επιθετική και υπεροπτική ρητορική.

Εδώ, στον ομφαλό της γης, δεν καταλάβαμε το παραμικρό από την ιστορική αυτή συνάντηση. Ακόμα να αντιληφθούμε το αυτονόητο. Οι καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η μόνη μας ελπίδα για μια συνολική διευθέτηση του εθνικού μας θέματος. Δεν βρέθηκε κανένας να χαιρετίσει την ιστορική αυτή συνάντηση. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον ο ΠτΔ να ευχαριστήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό; Πού βρίσκονται επιτέλους τα κόμματα της λύσης, να χαιρετήσουν την αξιοπρεπή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Αντιλαμβάνομαι τις ιδεολογικές διαφορές του ΑΚΕΛ με τη Νέα Δημοκρατία αλλά ο ΔΗΣΥ; Ο μπαμπούλας που λέγεται ΕΛΑΜ τους έκανε να ξεχάσουν αρχές και αξίες. Ας κάνουν τουλάχιστον μια δήλωση ότι, «το μαγαζί είναι κλειστό λόγω εκλογών».

Η κριτική που ασκείται στον Έλληνα Πρωθυπουργό από τις δυνάμεις του απορριπτισμού και του ψευδοπατριωτισμού είναι η απουσία του Κυπριακού από την κοινή δήλωση. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο προχωρημένοι, οι οποίοι τον επικρίνουν γιατί επισκέφθηκε την Άγκυρα. Ασφαλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε και το Κυπριακό με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως άλλωστε ο ίδιος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του. “Με τον Πρόεδρο συζητήσαμε επίσης και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου η ελληνική θέση παραμένει σαφής. Οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας, ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπει το 2017, σε μια διαδικασία η οποία βεβαίως πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας”. Τί άλλο μπορούσε να λεχθεί; Αν ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμενε στην συμπερίληψη του Κυπριακού στην κοινή δήλωση, τότε απλούστατα δεν θα υπήρχε καμία κοινή δήλωση. Αντί να θεωρήσουμε θετικό το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρθηκε σε λύση δύο κρατών και το ότι θέλει οι διαφορές με την Ελλάδα να λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, αναζητούμε λόγους για να υποβαθμίσουμε τα θετικότατα αποτελέσματα της συνάντησης.

Τι θα έπρεπε να πει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Κυπριακό εκτός από αυτά τα λίγα αλλά μεστά λόγια που ανέφερε κατά την συνέντευξη τύπου; Αν ήταν επιθετικός για το Κυπριακό και ο Τούρκος Πρόεδρος αναφερόταν σε λύση δυο κρατών, τι μπορούσε να απαντήσει τη στιγμή που εμείς πρώτοι μιλήσαμε στο Κραν Μοντανά, για την οριστική διχοτόμηση; Τι θα μπορούσε να απαντήσει στον Τούρκο για την αξίωσή μας να συνεχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που σταμάτησαν στο ελβετικό θέρετρο τη στιγμή που αποδεδειγμένα εμείς φύγαμε; Τι θα μπορούσε να απαντήσει στον Τούρκο για την εμμονή μας στα ενεργειακά; Για την εμμονή μας στους εξοπλισμούς; Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πολιτική μας μηδενικού αθροίσματος και την εμμονική στάση του σημερινού Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη εναντίον της Τουρκίας;

Υπάρχουν και οι είρωνες. Βρέθηκαν και ορισμένοι που ειρωνεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον στόχο που έθεσαν με τον ΤαγΙπ Ερντογάν, για αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών στα 10 δις δολάρια. Το υπονοούμενο προφανές. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το οικονομικό υπεράνω των εθνικών θεμάτων. Μιλούν για το «δέλεαρ των 10 δις». Εξ ιδίων κρίνουμε τα αλλότρια. Οι άμωμοι και αμόλυντοι των χρυσών διαβατηρίων και των διεθνούς εμβέλειας οικονομικών σκανδάλων. Είναι καιρός να εμπεδώσουμε το γεγονός ότι ο ελληνισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το κόστος της εθνικής ανεπάρκειας των Ε/Κ ηγετών. Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από την Ελλάδα να θυσιάζει τα πάντα για την Κύπρο. Πώς μπορεί η Αθήνα να έχει ως πρώτιστο θέμα τη λύση του Κυπριακού όταν εμείς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι βολευτήκαμε μια χαρά με τη διχοτόμηση και το στάτους κβο;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μεν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος αλλά είναι και ο ηγέτης του ελληνισμού. Ελληνισμός δεν είναι μόνο η Κύπρος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να θυσιάζει τα συμφέροντα του έθνους για τις κυπριακές εξυπνοβλακείες.

Αυτοί που νοσταλγούν τα μολὼν λαβέ του Παυλόπουλου, τα αεροπλανάκια του Kαμένου και τις άδειες, σε περιεχόμενο και ουσία, εθνικές ατάκες του Σαμαρά, να τα ξεχάσουν.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πατριδοκαπηλία δεν έχει θέση. Είναι καιρός η κυπριακή ηγεσία να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα στο πλευρό μας φτάνει να το θέλουμε. «Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Δεν μπορεί να συνεχίσει η Ελλάδα να κτίζει γέφυρες με τη γείτονα χώρα για να πειστεί ότι η λύση του Κυπριακού είναι προς αμοιβαίο όφελος και εμείς να συνεχίζουμε την πολιτική του απορριπτισμού, των προτάξεων και των μακροχρονίων.

Η σημερινή Ελλάδα δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται από τον κάθε λογής κύπριο πολιτικάντη. Η σημερινή Ελλάδα διαθέτει, χάρις στη σώφρονα πολιτική του σημερινού Πρωθυπουργού, διεθνές κύρος. Είναι σεβαστή από όλους και μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο. Η ψωροκώσταινα που ζητιάνευε στα eurogroups δεν υπάρχει πια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνήσιος απόγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δεν υπόσχεται ότι θα βυθίσει το Χόρα. Υπόσχεται ότι με τις καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βυθίσει το μίσος και τις απειλές εναντίον του ελληνισμού συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Με όπλο του τη λογική, και τον διεκδικητικό ρεαλισμό, προσπαθεί με αξιοπρέπεια και πειθώ να λύσει τις διαφορές με την Τουρκία. Με μπροστάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη ας επωφεληθούμε και εμείς επιτέλους από την πολιτική της Ελλάδος στα θέματα με την Τουρκία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο σημερινός Πρωθυπουργός θέτει το Κυπριακό ως ύψιστο εθνικό θέμα με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια. Σας ευχαριστούμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Εύγε κύριε Πρωθυπουργέ.