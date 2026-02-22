Ποιος ή τι μπορεί να αλλάξει το κλίμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας - Η κατάληξη των «χρυσών» διαβατηρίων, οι εκλογές και ο μεγάλος φόβος

«Aν δεν υπάρξει αποτέλεσμα και στα ζητήματα της διαφθοράς τα οποία εξετάζει η αντίστοιχη Αρχή, τότε, όλα τα υπάρχοντα κομματικά σχήματα, πέραν των πρωτοεμφανιζόμενων, τα βλέπω να μην συγκεντρώνουν πάνω από το 40% των ψηφοφόρων». Αυτή ήταν μια αποστροφή-εκτίμηση ενός εκ της κομματικής ηγεσίας στην παρούσα συγκυρία, όπως αντανακλαστικά έλεγε στον «Π», μετά και την αποτυχία του συστήματος σε σχέση με την απόφαση στην υπόθεση των «χρυσών» διαβατηρίων. Μια άποψη και εκτίμηση η οποία συγχρονίζεται, στην ουσία, με τις σκέψεις της πλειονότητας των πρωταγωνιστών των λεγόμενων παραδοσιακών κομμάτων. Βεβαίως η υπόθεση της βιομηχανίας των «χρυσών» διαβατηρίων έφερε στην επιφάνεια την πλήρη αποτυχία και παθογένεια του πολιτικού συστήματος. Το π...

