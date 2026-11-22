Η Χαϊλή περιέγραψε ότι αρνήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της, εμποδίζοντας τη διέλευση μηχανημάτων. Η Αστυνομία οφείλει να εξηγήσει τη νομική βάση και την αναγκαιότητα της σύλληψης. Το ερώτημα δεν εξαφανίζεται επειδή ακολούθησε η απελευθέρωσή της. Γιατί χρειάστηκε να οδηγηθεί μια εκπρόσωπος κατοίκων στο αστυνομικό τμήμα; Ποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης προηγήθηκε; Η επίδειξη κρατικής ισχύος απέναντι σε μια διαμαρτυρία δεν αποτελεί απόδειξη αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Η σύγκριση με τους κυνηγούς είναι αποκαλυπτική. Στις 23 Μαρτίου 2025, όταν έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, ο Πρόεδρος επικοινώνησε προσωπικά με τον εκπρόσωπό τους και ορίστηκε συνάντηση στο Προεδρικό. Τότε υπήρχε χρόνος, τηλέφωνο και προθυμία. Στον Μαζωτό, οι διαμαρτυρόμενοι εξακολουθούν να ζητούν συνάντηση. Τι ακριβώς λείπει από το αίτημά τους; Μήπως οι ψήφοι που εξασφαλίζει μια ομάδα μετατρέπουν τη διαμαρτυρία της σε προεδρική προτεραιότητα;

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης οφείλει να εξηγήσει αυτή τη διαφορετική αντιμετώπιση. Οι κάτοικοι δεν ζητούν προσωπική χάρη. Ζητούν να ακουστούν για μια απόφαση που επηρεάζει τον τόπο τους. Το Προεδρικό δεν είναι γραφείο εξυπηρέτησης επιλεγμένων ακροατηρίων. Η πρόσβαση στον διάλογο δεν μπορεί να εξαρτάται από το πόσο χρήσιμη θεωρείται εκλογικά κάθε οργανωμένη ομάδα. Αλλιώς, η περίφημη εγγύτητα προς τον πολίτη αποκτά πολύ συγκεκριμένους πελάτες.

Η λειψυδρία, βεβαίως, απαιτεί άμεσες λύσεις. Δεν παρέχει, όμως, λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Το δίλημμα αφαλάτωση ή δίψα είναι βολικό για όσους αποφεύγουν τη συζήτηση για τη σωστή χωροθέτηση. Οι κάτοικοι δικαιούνται να ρωτούν γιατί επιλέχθηκε η Πετούντα, ποιες επιλογές εξετάστηκαν και ποια επιβάρυνση αναλαμβάνει η κοινότητά τους. Η υπεράσπιση μιας ακτής δεν αποτελεί εχθρότητα προς την υδατική ασφάλεια της χώρας.

Στο ζήτημα της περιβαλλοντικής μελέτης, η ακρίβεια ενισχύει την κριτική. Υπάρχει Έκθεση Πληροφοριών και απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής ότι δεν απαιτείται πλήρης Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Αυτό δεν αποδεικνύει αυτομάτως παρανομία. Υποχρεώνει, όμως, την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί θεώρησε επαρκή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι σφραγίδες δεν απαντούν από μόνες τους στις επιστημονικές ενστάσεις ούτε μετατρέπουν κάθε διοικητική απόφαση σε αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Οι εκσκαφές, ο δρόμος, οι αγωγοί και η απόρριψη άλμης χρειάζονται συγκεκριμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ποιος ελέγχει τις επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και στον πυθμένα; Τι προβλέπεται εάν εμφανιστούν προβλήματα; Πώς διερευνώνται οι αναφορές για αρχαιότητες; Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις που καταλαβαίνουν οι πολίτες. Η περιβαλλοντική προστασία δεν εξαντλείται στην ύπαρξη ενός φακέλου που επικαλούνται οι αρμόδιοι όταν πιέζονται.

Γιατί δεν επιλέγεται πρόσθετη αξιοποίηση του Βασιλικού; Δεν αρκεί να απαντήσει κάποιος ότι εκεί προγραμματίζεται ήδη άλλη μονάδα. Χρειάζεται δημοσιοποίηση της σύγκρισης, τεχνικές δυνατότητες, κόστος, μεταφορά νερού, χρόνος και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εάν η Πετούντα είναι πράγματι η καταλληλότερη επιλογή, ας το αποδείξουν. Η επιμονή μιας υπηρεσίας δεν αποτελεί τεκμήριο ορθότητας. Ούτε το «αποφασίσαμε» αποτελεί ολοκληρωμένη απάντηση στο γιατί.

Το ίδιο απαιτείται για τις εταιρείες, τους αναδόχους και τα χρήματα. Ποιος αναλαμβάνει τι, με ποιους όρους και ποιες εγγυήσεις; Δεν χρειάζονται υπονοούμενα όταν μπορούν να δημοσιοποιηθούν συμβάσεις. Ούτε οι αντισταθμιστικές παροχές απαντούν στα περιβαλλοντικά ερωτήματα. Οι Οικολόγοι βρέθηκαν δίπλα στους διαμαρτυρόμενους. Τα υπόλοιπα κόμματα οφείλουν να εξηγήσουν πού βρίσκονται και τι ακριβώς ελέγχουν, αντί να αφήνουν την κυβέρνηση να απαντά μόνη στον εαυτό της.

Ο Μαζωτός δεν χρειάζεται άλλη κυβερνητική διάλεξη περί υπευθυνότητας. Χρειάζεται διαφάνεια, έλεγχο και διάλογο πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα. Ο Πρόεδρος γνωρίζει τον τρόπο, σηκώνει το τηλέφωνο και ορίζει συνάντηση. Το έκανε για τους κυνηγούς. Ας το κάνει και για όσους υπερασπίζονται μια ακτή. Διαφορετικά, η εικόνα παραμένει εξοργιστική: προεδρική πρόσκληση για κάποιους, αστυνομική αντιμετώπιση για άλλους.

*Μέλος Κινήματος Οικολόγων