Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από τ' την αρχή. Την περασμένη εβδομάδα το μωρό έφερε μια ίωση στο σπίτι. Η Βαλέρια το πέρασε σχετικά εύκολα. Εμένα με καταρράκωσε. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Ένιωθα εξαντλημένη. Η αναπνοή μου σφύριζε. Το στήθος μου βάραινε. Φοβόμουν ότι είχα πάθει βρογχίτιδα (με τα παιδιά μαθαίνεις να αναγνωρίζεις και τα συμπτώματα...). Χρειαζόμουν γιατρό. Όχι τηλεφωνική διάγνωση. Όχι συνταγή στα τυφλά.

Έναν γιατρό να βάλει το στηθοσκόπιο στο στήθος μου και να με ακούσει. Τηλεφώνησα νωρίς το πρωί στην προσωπική μου γιατρό. «Θα σε πάρω σε πέντε λεπτά. Να δω τη διαθεσιμότητα». Περίμενα. Η εξάντληση με νίκησε. Αποκοιμήθηκα στον καναπέ. Ξύπνησα μεσημέρι. Το τηλέφωνο δεν είχε χτυπήσει. Δεν βρήκα αναπάντητη.

Την κάλεσα ξανά. «Σου είπα απ' το πρωί να έρθεις», μου απάντησε κάπως εκνευρισμένη. «Όχι, δεν έγινε έτσι», της είπα. «Ξεκίνα τώρα». Ξεκίνησα. Άρρωστη. Εξαντλημένη. Έφτασα έξω από το σπίτι της. Κανένα όνομα στα κουδούνια. Τηλεφώνησα ξανά. «Μα πού είσαι;», λέει. «Έξω από το σπίτι σου», απαντώ. «Δεν είμαι εκεί. Είμαι στη Λεμεσό. Στο τάδε κέντρο». Που τυγχάνει να ελέγχεται. Έμεινα να κοιτάζω το τηλέφωνο. Σοβαρά τώρα;

«Θέλεις να σε διαγράψω»;

Εγώ είχα ξεκινήσει άρρωστη για να με εξετάσει και εκείνη βρισκόταν σε άλλη πόλη! «Και γιατί δεν με ρώτησες πού βρίσκομαι;» μου είπε. Έφταιγα τώρα εγώ που δεν ρώτησα! Από πότε αλήθεια είναι ευθύνη του ασθενούς να ανακαλύπτει σε ποια πόλη βρίσκεται ο προσωπικός του γιατρός; «Τι να κάνω τώρα; Έχεις αντικατάσταση;» «Όχι. Να πας στις Πρώτες Βοήθειες του τάδε νοσοκομείου». Ξεφύσηξα. Και όταν πια κατάλαβε ότι είχα εκνευριστεί, ήρθε η ερώτηση πολύ φυσικά... «Θέλεις να σε διαγράψω;» Αυτό. Όχι μια συγγνώμη. Ούτε μία προσπάθεια να βρεθεί λύση. Μια πρόταση διαγραφής! Πήγα στις Πρώτες Βοήθειες. Ρώτησα πόσο χρόνο είναι η αναμονή. Τρεις ώρες μου απάντησε η receptionist. Έφυγα. Κάθισα απεγνωσμένη μες το αμάξι. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ. Τελικά τηλεφώνησα στη μία από τις δύο παιδιάτρους μας. Στην εκτός ΓεΣΥ. «Έλα τώρα», μου είπε. Δύο λέξεις. Ούτε γραφειοκρατία. Ούτε περιπλάνηση. Ούτε αναζήτηση για το πού βρίσκεται ο γιατρός. Μια απλή ανθρώπινη ανταπόκριση. Πήγα. Με εξέτασε ενδελεχώς. Χρειαζόμουν αντιβίωση. Χρειαζόμουν το αυτονόητο, έναν γιατρό να με κοιτάξει με ενσυναίσθηση.

Δεν την είδα ποτέ

Η ιστορία με την προσωπική γιατρό είχε αρχίσει τον Αύγουστο. Έπρεπε να επιλέξω νέο προσωπικό γιατρό μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Δεν την πρόλαβα. Το σύστημα επέλεξε για μένα. Έτσι βρέθηκα εγγεγραμμένη σε μια γιατρό που δεν γνώριζα, αλλά που ήταν κοντά στη διεύθυνση που δηλώνω στα επίσημά μου έγγραφα. Αρχές Σεπτεμβρίου αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού. Όχι επειδή ήμουν άρρωστη. Αλλά για να γνωριστούμε. «Έχεις κάτι;» με ρώτησε. «Όχι. Θέλω να σας γνωρίσω. Να μου πάρετε την πίεση. Να με δείτε. Να μου γράψετε τα χάπια της χοληστερόλης». Κλείσαμε ραντεβού. Πήγα με κάποια καθυστέρηση. Βρέθηκα έξω από το σπίτι της, στη διεύθυνση που έδειχνε το Google. Τηλεφώνησα. «Το Google βγάζει λάθος αριθμό. Είναι τρία σπίτια πιο πέρα. Έλα, είναι εντάξει». Και πριν προλάβουμε να κλείσουμε το τηλέφωνο, άλλαξε γνώμη. «Όχι, όχι μην έρθεις. Καλύτερα όχι». Απόρησα. «Ξέρω τι σου λέω. Για να στο λέω, έχω σοβαρό λόγο». Τι μεσολάβησε μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, δεν κατάλαβα.«Έλα αύριο. Την ίδια ώρα». Πήγα.

Αυτή τη φορά πήγα στην ώρα μου. Στάθηκα έξω από το σπίτι. Δεν ήξερα ποιο κουδούνι να χτυπήσω. Τηλεφώνησα. Δεν απάντησε. Λίγο αργότερα με κάλεσε. «Χάλασε το αυτοκίνητό μου. Είμαι στη Λεμεσό». Δεύτερη προσπάθεια, δεύτερο ραντεβού που δεν έγινε. Ούτε μια ενημέρωση εκ των προτέρων. Μιλήσαμε τελικά τηλεφωνικά. Της έκανα παρέα καθώς οδηγούσε μάλλον. Έστω κι έτσι. Ήταν μια ανθρώπινη συζήτηση. Μου είπε πως την προηγούμενη βρισκόταν στο ιατρείο της ένας ασθενής με ίωση και δεν ήθελε να πάω για να μην κολλήσω! Ωραία δικαιολογία. Εκείνη την ώρα το έχαψα. «Τι έχεις; Τι θέλεις να σου γράψω;» Μου είπε, χωρίς δισταγμό, ότι θα μου γράψει αναλύσεις. Δεν τις ζήτησα. Της ανέφερα το αυχενικό μου. Τους συνεχείς πόνους. Την ανάγκη μου να βρω ανακούφιση. «Φυσιοθεραπεία δεν θα σου γράψω». Ίσως, μου εξήγησε, να χρειαζόταν πρώτα ακτινογραφία. Μου έγραψε και παραπεμπτικό για ορθοπεδικό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ιατρική επικοινωνία. Τηλεφωνικά. Χωρίς να με έχει δει ποτέ χωρίς να με εξετάσει. Χωρίς να μου έχει μετρήσει ούτε μια φορά την πίεση.

Όταν τελικά αρρώστησα πραγματικά, συνέβησαν όσα περιέγραψα στην αρχή. Τρίτη προσπάθεια. Τρίτη αποτυχία. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν ένα απλό χαμένο ραντεβού. Ήταν η υγεία μου.

Σταμάτα να τρως!

Θεωρώ το ΓεΣΥ ότι καλύτερο συνέβη στην Κύπρο από τότε που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένα σύστημα αλληλεγγύης για να μπορεί και ο φτωχότερος να έχει δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Όμως, όσο σπουδαίο κι αν είναι ένα σύστημα υγείας, η πραγματική του αξία κρίνεται στην πράξη και εδώ φαίνεται πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν. Ένα από αυτά είναι αν ο προσωπικός γιατρός είναι πραγματικά δίπλα στον «πελάτη» του.

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μου προκύπτει αβίαστα το εξής ερώτημα. Πόσους προσωπικούς γιατρούς πρέπει να αλλάξει ένας ασθενής για να βρει έναν; Η πρώτη μου προσωπική γιατρός ήταν στον ΟΚΥπΥ. Δεν μπορούσε να μας δώσει το κινητό της για έκτακτα περιστατικά. Για να μην την ενοχλούμε. Ο δεύτερος ήταν πολύ καλός επιστήμονας. Αλλά αδιάφορος στην επικοινωνία. Ασχολείτο συνεχώς με τον υπολογιστή και ούτε που σε κοίταζε όταν σου απηύθηνε τον λόγο. «Γιατρέ, είμαι στην εμμηνόπαυση. Έχω συνεχώς διάθεση για φαγητό. Τι να κάνω;» «Να σταματήσεις να τρως». Τέλος. Τόση ήταν η καθοδήγηση. Λες και η εμμηνόπαυση είναι απλώς θέμα αυτοσυγκράτησης. Λες και μια γυναίκα που ζητά βοήθεια χρειάζεται μια ατάκα και όχι μια ουσιαστική συζήτηση.

Δεν ήθελε απλώς να γράφει παραπεμπτικά...

Και μετά γνώρισα τον Γιώργο. Έναν εξαιρετικό γιατρό. Κατά τύχη. Στα διημερεύοντα. Μια Κυριακή πρωί. Ήταν απ' εκείνους που σου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Που απαντούν, που εξηγούν με πάσα λεπτομέρεια. Και κυρίως που νοιάζονται. Που θα σε ακούσουν, θα σου μιλήσουν και δεν σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι τους ενοχλείς. Ένιωσα ασφαλής. Η προσέγγισή του δεν ήταν τυχαία. Είχε μόλις επαναπατριστεί από μια ευρωπαϊκή χώρα του βορρά.

Όταν έγινα ασθενής του, ο ίδιος θέλησε να κλείσουμε ένα πρώτο ραντεβού. Για να μάθει το ιστορικό μου και να με εξετάσει. Κάθησα στο ιατρείο του μία ολόκληρη ώρα. Δεν κοίταζε το ρολόι, ούτε με ξεπέταξε. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματά μου. Δεν μου έδωσε την αίσθηση ότι έπρεπε να τελειώνουμε. Με άκουσε, με ρώτησε, μου εξήγησε γιατί πρέπει να παίρνω το χάπι της χοληστερόλης το οποίο απαρνιώμουν για χρόνια. Έφυγα από εκείνο το ραντεβού με κάτι πολύ σημαντικότερο από μια συνταγή. Με την αίσθηση ότι είχα επιτέλους έναν προσωπικό γιατρό. Έναν γιατρό που με γνώριζε και ενδιαφερόταν. Και το κυριότερο; Που μπορούσα να εμπιστευτώ.

Αυτός εργάστηκε εντέλει έναν χρόνο στο ΓεΣΥ. Δεν του άρεσε το κυπριακό σύστημα. Επέστρεψε στη χώρα όπου εργαζόταν προηγουμένως σε ένα σύστημα που τον σεβόταν ως γιατρό και όχι ως κάποιον που απλώς ήταν εκεί για να γράφει παραπεμπτικά.

Έφυγε, λοιπόν, και ξανάρχισα την αναζήτηση. Μέχρι που βρέθηκα στη σημερινή κατάσταση.

Δεν είμαι ένα όνομα στον κατάλογο

Καταλήγοντας, αυτό που διερωτώμαι, είναι ποιος ελέγχει τελικά την ποιότητα των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ; Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Υπάρχουν εξαιρετικοί γιατροί και το σύστημα αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι γιατροί έχουν φόρτο εργασίας, προσωπική ζωή, υποχρεώσεις, είναι αντιμέτωποι με απρόοπτα. Δεν ζητώ να είναι διαθέσιμοι 24/7. Ούτε να απαντούν σε κάθε τηλεφώνημα οποιαδήποτε ώρα. Ζητώ όμως να ξέρω πού θα τους βρω όταν έχω ραντεβού. Να ενημερώνομαι αν δεν μπορούν να με δεχτούν. Να υπάρχει τρόπος να εξυπηρετηθώ όταν είναι απόντες. Να μη χρειάζεται να εξηγώ ξανά και ξανά ότι είμαι άρρωστη. Και κυρίως, να μην αντιμετωπίζεται η δυσαρέσκειά μου με μια πρόταση διαγραφής. Ο προσωπικός γιατρός δεν είναι απλώς ένας γιατρός που έχει το όνομά μου στον κατάλογό του. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο υποτίθεται ότι μπορώ να απευθυνθώ όταν έχω πρόβλημα υγείας. Είναι η πρώτη γραμμή φροντίδας. Η πρώτη γραμμή ασφάλειας. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι...