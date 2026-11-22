«Δεν μου αρέσει αυτό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που δεν θα μαθαίναμε αλλιώς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις έρευνες που είχαν εξετάσει πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του με τη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει επανειλημμένα τις έρευνες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενη συνωμοσία.

Στο επίκεντρο η βάση NCIC

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των CNN και Fox News, χάκερ φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο το National Crime Information Center (NCIC), την εθνική βάση πληροφοριών για το έγκλημα που διαχειρίζεται το FBI. Το σύστημα χρησιμοποιείται από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων για εντάλματα, αγνοούμενους και ελέγχους ιστορικού υποψήφιων αγοραστών όπλων.

Το FBI φέρεται να διερευνά την υπόθεση, ωστόσο η έκταση της παραβίασης δεν έχει αποσαφηνιστεί. Δεν είναι γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση ούτε αν αφαιρέθηκαν δεδομένα και ποια. Το FBI δεν είχε σχολιάσει δημόσια το περιστατικό έως τις σχετικές αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη αναφερόμενη κυβερνοπαραβίαση που αφορά το FBI μέσα σε λίγους μήνες.

Οι διακοπές υπηρεσιών και η αλλαγή στον Λευκό Οίκο

Η υπόθεση έρχεται ενώ στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί διακοπές ή τεχνικά προβλήματα σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Microsoft, τράπεζες, η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA). Κυβερνητικά στελέχη έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής πληροφορικής του υπουργείου Πολέμου, στη θέση της εθνικής διευθύντριας κυβερνοασφάλειας. Η Ντέιβις αντικαθιστά τον Σον Κερνκρος.

Πηγή: ΕΡΤ