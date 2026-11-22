Ο οικονομολόγος Στέλιος Πλατής έδωσε στο ερώτημα συγκεκριμένο περιεχόμενο γράφοντας τον Απρίλιο στον «Φιλελεύθερο» για τα πλεονάσματα του κράτους και τα ελλείμματα της κοινωνίας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει η ίδια οικοδομική δραστηριότητα για τρεις ανθρώπους στη Λεμεσό. Για τον ιδιοκτήτη γης σημαίνει υπεραξία, για τον οικοδόμο μεροκάματο, για την κόρη του οικοδόμου ενδεχομένως ακόμη έναν χρόνο στο πατρικό της, ώσπου να βρει ενοίκιο που να αντέχει ο μισθός της. Και οι τρεις κατοικούν στην ίδια πόλη και περιλαμβάνονται στον ίδιο δείκτη ανάπτυξης. Ποιανού από τους τρεις την ευημερία περιγράφει ο Πρόεδρος;

Για να κρίνουμε ποιος δικαιούται την πατρότητα της σημερινής σταθερότητας, χρειάζεται να θυμηθούμε ποιος κατέβαλε την προκαταβολή. Η τραπεζική κρίση είχε εκδηλωθεί προτού αναλάβει ο Νίκος Αναστασιάδης. Επί των ημερών του, όμως, η Λαϊκή τέθηκε σε εξυγίανση και καταθέτες με ποσά πέραν του εγγυημένου ορίου υπέστησαν ζημιές που, για ορισμένους, αντιστοιχούσαν σε εργασία μιας ζωής. Πέντε χρόνια αργότερα ο Συνεργατισμός έπαψε να λειτουργεί ως τράπεζα, αφού μεσολάβησε κρατική στήριξη δισεκατομμυρίων. Όταν, λοιπόν, η παράταξη πιστώνει στη διακυβέρνησή της τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος, ας βρει στον πανηγυρικό της μια θέση για τον καταθέτη και τον φορολογούμενο. Εκείνοι έβαλαν τα χρήματα.

Υπάρχει και το οικογενειακό κατάστιχο αυτής της περιόδου. Εκεί καταχωρίστηκαν το σπίτι που χάθηκε, το χωράφι που δόθηκε έναντι χρέους, η αποταμίευση που προοριζόταν για τα γηρατειά. Καθεμιά από αυτές τις απώλειες περνά και στην επόμενη γενιά. Ο γιος που σήμερα χρειάζεται προκαταβολή για στεγαστικό θα την αναζητήσει από γονείς που κάποτε διέθεταν περιουσία. Στην ίδια δεκαετία, ένας εύπορος ξένος μπορούσε, επενδύοντας μεταξύ άλλων σε κυπριακά ακίνητα, να αποκτήσει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Τι ακριβώς διδάξαμε για την αξία της κυπριακής γης σε εκείνον που αναγκάστηκε να την αποχωριστεί και σε εκείνον που την αγόρασε μαζί με την προοπτική της ιθαγένειας;

Τα «χρυσά διαβατήρια» έθεσαν το ερώτημα ποιος έλεγχε εκείνους που ενέκριναν τις πολιτογραφήσεις. Τα Pandora Papers επανέφεραν το ζήτημα της διαφάνειας στις σχέσεις επαγγελματικών γραφείων και πολιτικής εξουσίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατόπιν υπουργός Εξωτερικών του Αναστασιάδη, γνώριζε από μέσα πόσο κόστισαν αυτές οι υποθέσεις στην αξιοπιστία της Δημοκρατίας. Είχε συνεπώς κάθε λόγο να απαιτήσει τη μέγιστη διαφάνεια για τις δωρεές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, του οποίου προήδρευε η σύζυγός του. Χρειάστηκε η κρίση του VideoGate τον Ιανουάριο για να βρεθεί στο επίκεντρο το αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει ποιος δωρίζει, πόσα και με ποιους όρους.

Η Δεξιά επικαλείται επίσης τις μεταρρυθμίσεις. Δικαίως περιλαμβάνει στον απολογισμό της το ΓεΣΥ, μια κατάκτηση με ευρύτερη πολιτική και κοινωνική υπογραφή, διαγράφοντας από τη μνήμη της τα όσα ναρκοθέτησαν τις προσπάθειες Παμπορίδη, τα οποία ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκαν λόγω της αποφασιστικότητας του τότε υπουργού.

Με το ίδιο μέτρο, όμως, ας αποτιμήσουμε το Βασιλικό με βάση το φυσικό αέριο που παρέδωσε στην ηλεκτροπαραγωγή, τη διασύνδεση με βάση την ενέργεια που έφτασε στην Κύπρο, τη σύμβαση για το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας με βάση όσα παρέλαβε η πόλη. Κι ας αφήσουμε τον κάτοικο της Πόλης Χρυσοχούς να βαθμολογήσει την περιβόητη διοικητική επάρκεια οδηγώντας από την Πάφο στο σπίτι του. Έχει διανύσει αρκετές φορές τη διαδρομή για να δικαιούται γνώμη.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη περιόρισε συνολικά τη φτώχεια και καταγράφει στην ίδια έκθεση αυξημένο κίνδυνο φτώχειας για τους ηλικιωμένους και επίμονη ενεργειακή φτώχεια. Εδώ αποκτά πολιτικό βάρος κάθε χρόνος καθυστέρησης στο Βασιλικό. Ο συνταξιούχος που περιορίζει τη θέρμανση πληρώνει με το εισόδημα και την υγεία του την ενεργειακή μας εκκρεμότητα. Ο γεωργός που χάνει παραγωγή λόγω λειψυδρίας ξέρει πόσο κοστίζει η καθυστέρηση στο υδατικό. Και στα χωριά της ορεινής Λεμεσού, όπου η πυρκαγιά του 2025 άφησε δύο νεκρούς, οι άνθρωποι δικαιούνται ακριβή απολογισμό για κάθε ώρα της κρατικής αντίδρασης.

Μένει το Κυπριακό. Από το Κραν Μοντανά πέρασαν εννέα χρόνια. Ο τότε Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, εισηγείται ήδη πώς θα μπορούσαν ο ΔΗΣΥ και ο σημερινός Πρόεδρος να αλληλοστηριχθούν στον δεύτερο γύρο του 2028. Θα είχε ενδιαφέρον να αφιέρωναν την ίδια φροντίδα στο πώς θα ξανακαθίσουν οι δύο κοινότητες στο τραπέζι ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Στο ένα ζήτημα η καθυστέρηση κοστίζει στην παράταξη. Στο άλλο κοστίζει στην πατρίδα.

Η δική μου κρίση για το 2028 είναι ότι η λερή Δεξιά που περιφρόνησε την τεράστια πλειοψηφία του κόσμου για να χτίσει έναν ανομολόγητο πλουτισμό πρέπει να χάσει την εξουσία. Δεκατρία χρόνια αρκούν για να κριθεί ποιοι ανέλαβαν τα βάρη, ποιοι ωφελήθηκαν και ποιοι ακόμη περιμένουν εξηγήσεις. Η εναλλαγή θα έχει αξία εφόσον φέρει μαζί της δημοσιότητα στις δωρεές, έλεγχο στις συμβάσεις και υποχρέωση του υπουργού να εξηγεί στη Βουλή κάθε υπέρβαση. Την επομένη της κάλπης, όποιος εκλεγεί θα χρωστά αυτές τις απαντήσεις στον ίδιο άνθρωπο που κλήθηκε το 2013 να σώσει την τράπεζά του.

Paraschos.andreas@gmail.com