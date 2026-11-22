Ίσως, ίσως, λέω, αν οι στόχοι της Παιδείας στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας ετίθεντο πιο προσεκτικά, σήμερα να μην βρισκόμασταν σ’ αυτή την οδυνηρή θέση να πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ «κρεμμού και ρέμματος». Αλλά ας ασχοληθούμε με τα τεκταινόμενα στο εκπαιδευτικό πεδίο όπου η ωραιοποίηση των πάντων, από τη μια μεριά, «κοντράρεται» με τους μύδρους που εκτοξεύονται επί παντός της Παιδείας επιστητού, από την άλλη μεριά.

Μόνο στη θεωρία

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Διαβάζοντας κάποιος το αναλυτικό πρόγραμμα και τους εκπαιδευτικούς στόχους του, σίγουρα θα ανακαλύψει τον ιδανικό τρόπο εκπαίδευσης των νέων μας. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι αν η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη ικανοποιητικά για να μας δώσει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Εμείς λέμε όχι και είμαστε πεπεισμένοι ότι πολλά μπορούν να γίνουν για να πάει καλά η Παιδεία μας. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν γίνει ουσιαστική προσπάθεια για βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, τότε θα γίνουμε μάρτυρες μιας παραπαίουσας Δημόσιας Εκπαίδευσης με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Τις πταίει

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουμε ευθύνες και επιβάλλεται να «κάτσουμε κάτω» και να ερευνήσουμε προσεκτικά το τι φταίει στην Εκπαίδευσή μας που κάπου, είναι αλήθεια, δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μας. Συνεχίζουμε με την ανάλυση μερικών προβλημάτων καθώς και εισηγήσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπισή τους. Οι λόγοι πιστεύω είναι πολλοί.

- Η ύλη η οποία, εκτός από υπέρογκη, δεν διδάσκεται ίσως με τον σωστό για την ηλικία των μαθητών μας τρόπο, που θα τους βοηθήσει να ψάξουν από μόνοι τους να βρουν τη γνώση και θα τους ανεβάσει το ηθικό ότι ανακαλύπτουν, δημιουργούν, δρουν και προσφέρουν πέρα από τη στείρα αποστήθιση στην οποία εξαναγκάζονται να καταφεύγουν.

- Ακόμη ένα λόγος που μας προβληματίζει είναι η επιμόρφωση των καθηγητών μας. Πιστεύω ότι η σοβαρή προσέγγιση του τρόπου επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με πραγματική αξιολόγηση για τους πρωτοδιοριζόμενους, θα συμβάλει τα μέγιστα στην άρτια κατάρτισή τους. Είναι όμως επίσης βασικό να προσέξουμε και την επιμόρφωση των καθηγητών ενδοϋπηρεσιακά, στους οποίους σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα πρέπει να προσφέρουμε την ευκαιρία να παρακολουθούν ουσιαστικά σεμινάρια για να μπορέσουν να «φρεσκάρουν» τη γνώση τους και να έλθουν σε επαφή με νέες μεθόδους και συστήματα που θα τους βοηθήσουν να προσφέρουν τη γνώση στα παιδιά μας αποτελεσματικά.

- Όλοι φωνάζουν σήμερα για την παραπαιδεία και «σκίζουν τα ιμάτιά τους» ότι πρέπει να εξαλειφθεί. Πώς όμως μπορεί να εξαλειφθεί σε ένα ακραίο ανταγωνιστικό πεδίο; Όμως είμαι πεπεισμένος ότι αν δεν φέρουμε αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής μαθητών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την κατάργηση των εξετάσεων, αφήνοντας στο πανεπιστήμιο την επιλογή των φοιτητών εντός των τειχών του, αφού εισαχθούν άνευ εξετάσεων, τότε η παραπαιδεία θα ζει και θα βασιλεύει.

- Η ύπαρξη μαθητών διαφόρων ικανοτήτων σε μια τάξη πιστεύω ότι και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Βεβαίως σε ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο δίνεται η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να συνεισφέρει το κατά δύναμη με την προϋπόθεση ότι το χάσμα του καλού από τον αδύνατο μαθητή θα ευρίσκεται εντός ορίων. Αν αυτό δεν ισχύει, παρ' όλο που δεν είμαστε υπέρ του διαχωρισμού, εάν σε μια τάξη υπάρχει ένα φάσμα μαθητών που διαβαθμίζεται από αναλφάβητους μέχρι άριστους, τότε εύκολα καταλαβαίνουμε ότι το τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά, αποδοτικά και αυτό σίγουρα ενεργεί αρνητικά στην Παιδεία μας. Έφτασε, πιστεύω, ο καιρός για μια αξιολόγηση στην 1η Γυμνασίου, στην 1η Λυκείου για να ανεβεί η Εκπαίδευσή μας εκεί που αξίζει να είναι. Τα ημίμετρα και το «σπρώξιμο» μαθητών από τάξη σε τάξη για την εξασφάλιση ενός ουσιαστικά «άχρηστου χαρτιού» πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν τρόποι να μεριμνήσουμε και για τους πολύ αδύνατους με τη δημιουργία τεχνικών κέντρων ή τεχνολογικών, αν προτιμάτε, για την προσφορά της Εκπαίδευσης που μπορεί να ωφελήσει αυτά τα παιδιά που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα για μαθητές με μεγάλη πρόοδο στα άνω κέντρα ούτως ώστε να μπορούν να μεταπηδήσουν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο για να μην αδικηθούν. Και είναι -πιστεύω- με αυτό τον τρόπο που θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και όχι με τη δήθεν προσφορά ίσων ευκαιριών, που καταλήγει στην απονομή ενός «άχρηστου χαρτιού» που δεν αντιπροσωπεύει τίποτα.

Στο β’ μέρος θα συνεχίσουμε με την ανάλυση μερικών ακόμα προβλημάτων που -πιστεύουμε- ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητής και πρώτος λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού