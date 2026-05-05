Εξαιρετικά τα νέα. Τα είδαμε και σε βίντεο. Υποψήφιος για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο σε αγροτικό πρωτάθλημα, κάτι του την έδωσε, κάτι δεν του άρεσε, και όπως λένε και στην καθομιλουμένη «φουτουνιάστηκε» και κυνηγώντας έναν από τους διαιτητές, είπε να τον βαρέσει για να του δείξει πως δεν ανέχεται αδικίες. Ο υποψήφιος, γνωστός και από άλλα κατορθώματα, διεγράφη πάραυτα από το κίνημα και τώρα έχει επέλθει η κάθαρση…
- Αφού φτάσαμε στο σημείο να δέρνει ο ένας τον άλλο μέσα στα γήπεδα, κάνετε υπομονή δυο εβδομάδες και θα συμβούν πάρα πολλά…
- Ήδη, οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στην Ομόνοια Λευκωσίας για το πρωτάθλημα που κατέκτησε πανάξια. Ήταν μακράν και σταθερά η καλύτερη χωρίς να απειλείται από κανέναν δεύτερο…
- Οι Ομονοιάτες πάντως, το πανηγύρισαν με τα εσώψυχά τους κι ας μας άφησαν ως το πρωί με τις καραμούζες των φορτηγών να ξεσκίζουν την ησυχία και να τρομοκρατούν τα ζώα…Υπάρχει θέμα, όχι μόνο για τους πανηγυρισμούς, αλλά γενικότερα με όποιον γουστάρει να προκαλεί εκπλήξεις-εκρήξεις και κρότους βομβών ότι ώρα θέλει…
- Η πλάκα με τους πανηγυρισμούς του Σαββάτου, είναι ότι το αποκορύφωμά τους έγινε έξω από τον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού!
- Είπαμε, πανάξιο το κατόρθωμα της Ομόνοιας αλλά κάποιοι οπαδοί της είναι από αλλού φερμένοι... Η σημαία της Κίνας για ποιους ανέμιζε; Το λάβαρο το κόκκινο, με τους Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν;
- Τέλος πάντων είδαμε κι άλλα, αλλά από αυτά συνηθίσαμε. Τσε Γκεβάρα, σφυροδρέπανα και άλλα παρόμοια, υπήρχαν σε όλες τις κερκίδες. Χαλάλι. Κι από χρόνου με σημαίες του Ιράν!...
- Ο Φειδίας παντρεύτηκε και έγινε χαμός μέγας. Όλα μελετημένα για την προεκλογική περίοδο. Και το χοροπηδητό στο γαμήλιο κρεβάτι με τη Στυλιάνα, άλλο επίπεδο. Πήρε κάμποσους ψήφους πιστεύω, διότι ο Κύπριος ψηφοφόρος τέτοια θέλει για να γυαλίσει το μάτι του.
- Φορτσάρουν και οι δημοσκοπήσεις. Η κούρσα ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ θα κριθεί στο νήμα, όσα λεωφορεία κι αν επιστρατεύσει ο ΔΗΣΥ…
- Κατά που αφουγκράζομαι, πολλοί θα πάνε να ψηφίσουν αλλά θα ρίξουν λευκό. Η αποχή παίδες δεν είναι χρήσιμη, αλλά άχρηστη επιλογή. Καλύτερα να πάτε και να υψώσετε λευκή σημαία πάνω από την κάλπη!
- Μέχρι στιγμής, η λευκή ψήφος δεν είναι αμελητέα…
- Ακράδαντα πιστεύω πως θα είναι οι πιο συναρ-σπαστικές εκλογές από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας!..