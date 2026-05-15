Υπόθεση «Σάντη»: Έφτασε η ώρα των απαντήσεων...

Από τα στοιχεία και τις διαρροές που έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, προκύπτει ότι, τουλάχιστον για την Αστυνομία, τη Νομική Υπηρεσία και το Προεδρικό, η υπόθεση «Σάντη» αντιμετωπίζεται ως κατασκευασμένο αφήγημα, το οποίο υιοθέτησαν και προώθησαν ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης και οι δημοσιογράφοι Μακάριος Δρουσιώτης και Στέλιος Ορφανίδης. Μάλιστα, για την Αστυνομία η υπόθεση θεωρείται εξιχνιασθείσα, μετά και τις θεληματικές καταθέσεις της «Σάντης», η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα επίμαχα μηνύματα, στα οποία περιλαμβάνονται ισχυρισμοί περί βιασμών, διαφθοράς στο δικαστικό σώμα και διασυνδέσεων με την αδελφότητα των Ροδόσταυρων, αποτελούν προϊόν της νοσηρής φαντασίας της.

Επιβαλλόμενη ενημέρωση

Η ενημέρωση των πολιτών για την πολύκροτη αυτή υπόθεση επιβάλλεται να είναι επίσημη, σφαιρική, πειστική και τεκμηριωμένη. Οι ανεξέλεγκτες προεκτάσεις που έχει προσλάβει η υπόθεση «Σάντη», καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που αναφύονται μέσα από το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων, τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω:

1 Ο φερόμενος βιασμός. Η «Σάντη» όταν ήταν 10 ετών φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από δικαστή ενώ σε ηλικία 13 ετών διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι την βίασε με αποτέλεσμα την εγκυμοσύνη της. Με τον δικαστή απέκτησε τρία παιδιά εκ των οποίων το πρώτο πέθανε από λευχαιμία.

Στον αντίποδα, ο δικαστής απορρίπτει κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς. Όπως κατέθεσε, τη «Σάντη» τη συνάντησε συνολικά τρεις φορές και όταν εκείνη ήταν ήδη ενήλικη και συγκεκριμένα στο γραφείο του, σε πάρκο και σε διαμέρισμα. Παράλληλα, αρνείται ότι διατηρούσε σεξουαλικές επαφές μαζί της.

2 Η Αδελφότητα των Ροδοσταύρων. Ο δικαστής με τον οποίον υποτίθεται διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις η «Σάντη» φέρεται να κατείχε υψηλή θέση στην αδελφότητα και να εμπλεκόταν σε πανεθνική εγκληματική οργάνωση με διασυνδέσεις στο σύστημα εξουσίας σε Κύπρο και Ελλάδα.

3 Διαφθορά στην υπόθεση του «μαύρου βαν». Αφού έγινε γνωστή η δραστηριότητα του πρώην ισραηλινού πράκτορα της Μοσάντ, Νταν Ντίλιαν, με το κατασκοπευτικό μαύρο βαν στην Κύπρο, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του δικαστή και του ευρωβουλευτή, Δημήτρη Παπαδάκη. Ο τελευταίος απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται στα μηνύματα. Παρά ταύτα, οι σχετικές αναφορές αποτέλεσαν την αιτία για να βρεθεί εκτός του ψηφοδελτίου του ΑΛΜΑ.

4 «Κοριοί» στη Νομική Υπηρεσία. Ο σημερινός αν. πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, κατά την περίοδο που υπηρετούσε στη φρουρά του τέως Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, φέρεται να ενημέρωνε τον δικαστή για τις δραστηριότητες του κ. Κληρίδη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από τον κ. Σολομωνίδη. Παράλληλα, όπως και ο Δημήτρης Παπαδάκης, έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία κατά του Μακάριου Δρουσιώτη για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

5 Διαφθορά στην υπόθεση «Focus». Η αδελφότητα των Ροδόσταυρων φέρεται να είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση «Focus». Στα ίδια μηνύματα αποτυπώνεται επικοινωνία μεταξύ στελέχους της Αδελφότητας στην Ελλάδα και του δικαστή, με αμφότερα τα μέρη να εμφανίζονται να παρακολουθούν ή να επηρεάζουν την πορεία της υπόθεσης. Σε επιμέρους αναφορές των μηνυμάτων γίνεται επίσης λόγος για εμπλοκή των δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη, με ισχυρισμούς περί συνεννόησης για να κλείσει η υπόθεση.

6 Εξαγορά σιωπής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων, φέρεται να προκλήθηκε αναστάτωση στους κόλπους της αδελφότητας, καθώς η «Σάντη» εμφανιζόταν να κατέχει σημαντική πληροφόρηση που εξασφάλιζε απο τον δικαστή. Στα ίδια μηνύματα διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι για την «εξαγορά της σιωπής» της έλαβε απο την αδελφότητα ποσό €850.000.

7 Διακίνηση μεγάλων ποσών από την αδελφότητα. Στα ίδια μηνύματα περιλαμβάνονται ισχυρισμοί περί χρηματισμού δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου απο την αδελφότητα μέσω εταιρείας.

8 Το απειλητικό μήνυμα. Με δεδομένο ότι ο δικαστής απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με απειλητικό μήνυμα που στάλθηκε προς τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ανακύπτει το ερώτημα ως προς την προέλευση του εν λόγω μηνύματος, καθώς και τα πιθανά κίνητρα του αποστολέα.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν ισχυρισμούς που προκύπτουν από το περιεχόμενο των μηνυμάτων της «Σάντης», που δημοσιοποίησε ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Οι πολίτες αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επίσημη ενημέρωση για τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία, σύμφωνα με τις διαρροές, φέρονται να αποδομούν τους πιο πάνω ισχυρισμούς ως παντελώς ανυπόστατους.

michalis.h@politis.com.cy