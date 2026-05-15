Μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζει μαζικές απολύσεις -Aντικαθιστά τους εργαζομένους με AI

Σοβαρές αναταράξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, η οποία προχώρησε σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων.

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των αυτοκινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα αναταράξεων, καθώς η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και η ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν ριζικά τη δομή και τη λειτουργία των σύγχρονων εταιρειών.

Ο λόγος για την General Motors, η οποία προχώρησε σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τεχνολογικού της τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, η εταιρεία προχώρησε σε νέο κύμα περικοπών προσωπικού, απομακρύνοντας περίπου 500 έως 600 εργαζομένους, κυρίως από τον τομέα της πληροφορικής και της ανάπτυξης λογισμικού.

Οι απολύσεις αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις στο Texas και το Michigan, με πολλούς εργαζομένους να περιγράφουν μια ιδιαίτερα ψυχρή και απότομη διαδικασία αποχώρησης.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για μια σύντομη διαδικτυακή συνάντηση διάρκειας μόλις 15 λεπτών, κατά την οποία ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, αρκετοί από τους εργαζομένους υποστηρίζουν πως τους τελευταίους μήνες υπήρχε έντονη πίεση για μεγαλύτερη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία, ειδικά σε τομείς προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης λογισμικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η AI δεν αποτέλεσε τον μοναδικό λόγο των απολύσεων, ωστόσο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νέα στρατηγική αναδιάρθρωσης και περιορισμού κόστους.

Η ίδια η εταιρεία υποστηρίζει πως προχωρά σε μετασχηματισμό του τεχνολογικού της τμήματος ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του μέλλοντος, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτές θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οχήματα και οι αγωνιστικές τεχνολογίες.

Σημειώνεται πως η αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει πακέτα αποζημιώσεων στους απολυμένους εργαζομένους, τα οποία κυμαίνονται από δύο έως και έξι μήνες μισθού ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ περιλαμβάνονται και παροχές υγειονομικής κάλυψης αλλά και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής επανένταξης.

