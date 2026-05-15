Και όμως ξεχάσαμε την Ακροδεξιά!

Βαδίζοντας προς το τέλος της προεκλογικής περιόδου και λίγα μόνο 24ωρα πριν το άνοιγμα των καλπών, και ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, για ένα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι.

Ο ουσιαστικά κερδισμένος αυτής της μακράς προεκλογικής περιόδου είναι το ακροδεξιό μόρφωμα του ΕΛΑΜ.

Το ΕΛΑΜ, όχι γιατί έπεισε με την επιχειρηματολογία, απόψεις και θέσεις του, αλλά γιατί οι ιδιόμορφες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, με την εμφάνιση νεοφανών σχηματισμών και κυρίως πολλών γραφικών υποψηφίων, βοήθησαν το ακροδεξιό μόρφωμα να μην βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου, να μείνει κατά μεγάλο βαθμό στο απυρόβλητο και να μην εκτεθεί έτσι για τις άκρως διχαστικές, αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές ιδέες που πρεσβεύει και προωθεί. Μια εξέλιξη που το βόλεψε να συνεχίσει να κρύβει το πραγματικό του πρόσωπο και να συνεχίσει να παραπλανεί, προσελκύοντας ψήφους με λαϊκίστικα και ψευδοπατριωτικά συνθήματα και διακηρύξεις.

Υπό κανονικές συνθήκες, η αλματώδης άνοδος της ακροδεξιάς στην Κύπρο θα έπρεπε να ήταν το κυρίαρχο θέμα συζήτησης της προεκλογικής περιόδου και θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσοχής όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, αλλά και των πολιτών.

Όλοι όφειλαν να επικεντρωθούν στους κινδύνους που εγκυμονούνται και για τη δημοκρατία στον τόπο και για την κοινωνία, αλλά και για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας από την ισχυροποίηση της άκρας δεξιάς, αλλά και να συνεργαστούν για να βάλουν φραγμό σε αυτή. Δυστυχώς όχι μόνο δεν το έπραξαν, αλλά και την διευκόλυναν, τυρβάζοντας περί άλλων.

Η ισχυροποίηση και εδραίωση του νεοφασιστικού ΕΛΑΜ σε τρίτη, όπως φαίνεται πολιτική δύναμη στον τόπο, με μικρή μάλιστα εκλογική απόκλιση, από τα δύο μεγάλα κόμματα, είναι ένα τραγικό για τον τόπο πισωγύρισμα.

Το ΕΛΑΜ δεν είναι απλά ένα λαικίστικο ακροδεξιό κόμμα, όπως αυτά που περιστασιακά εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Το ΕΛΑΜ δεν είναι μόνο το εδώ παράρτημα της εγκληματικής ελλαδικής Χρυσής Αυγής. Είναι ο πολιτικός απόγονος εκείνων που οδήγησαν στην καταστροφή του 1974, είναι ο συγκαλυμμένος πολιτικός φορέας του νεοφασισμού στην Κύπρο, είναι ένα μόρφωμα που αντιστρατεύεται στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, που δεν αποδέχεται τον δικοινοτικό χαρακτήρα της Κύπρου και απορρίπτει την ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων της Κύπρου.

Δυστυχώς, αυτό το κατασκεύασμα, οδεύουμε, με τις κοντόφθαλμες προσεγγίσεις και την αμυαλοσύνη μας, να το αναδείξουμε αύριο με την ψήφο μας, σε απόλυτο ρυθμιστή της πολιτικής ζωής του τόπου και να το διευκολύνουμε να υλοποιήσει τον επόμενο στόχο του, που δεν είναι άλλος από το να αναλάβει άμεσα ή έμμεσα τη διακυβέρνηση του τόπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι΄αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι!