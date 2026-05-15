Μαρμελάδα φράουλα με τρία μόνο υλικά

Φτιάξτε μια πεντανόστιμη, σπιτική μαρμελάδα φράουλα, χωρίς συντηρητικά, με αυτή την εύκολη συνταγή από τον chef Γιώργο Τσούλη.

Υλικά

1 κιλό φράουλες

750 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

Χυμό από 1 λεμόνι

2 βάζα, αποστειρωμένα

Εκτέλεση

1. Πλένουμε πολύ καλά τις φράουλες, αφαιρούμε το κοτσάνι και κόβουμε τις μεγάλες στη μέση.

2. Τοποθετούμε μια μεγάλη βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τις φράουλες, τη ζάχαρη, τον χυμό λεμονιού και σιγομαγειρεύουμε για 30-40 λεπτά, μέχρι το μείγμα να φτάσει τους 110 °C.

3. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αφήνουμε τη μαρμελάδα να κρυώσει ελαφρώς και την πολτοποιούμε με ένα ραβδομπλέντερ ή σε δόσεις στο multi.

4. Μεταφέρουμε τη μαρμελάδα φράουλα σε αποστειρωμένα βάζα και τη διατηρούμε εκτός ψυγείου.