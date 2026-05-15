Ντροπή, Ειρήνη. Μόνο αυτό!

Πήρε φόρα και όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία, αφού προσέβαλε μία φορά και οριζόντια τους δημοσιογράφους για το τι περίμενε η ίδια να ρωτούμε, το τερμάτισε με τις ισοπεδωτικές προσβολές προς το πρόσωπο της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα στο Omega, η οποία κρατεί τα ηνία της μεσημβρινής εκπομπής του καναλιού εδώ και χρόνια και δίνει δείγματα επαγγελματισμού καθημερινά. Αν λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση από τη δημοσιογράφο, όπως της αποδίδει η Χαραλαμπίδου, τότε πού σταματά η δεοντολογία των πολιτικών; Έχει μήπως το ακαταλόγιστο στον μακρύ κατάλογο των χαρακτηρισμών η κυρία Χαραλαμπίδου ή είναι αυτή, θεωρεί, βέλτιστη ψηφοθηρική μέθοδος ελλείψει θέσεων, μηχανισμού και στρατηγικής στη νέα της πολιτική στέγη; Ντροπή!

