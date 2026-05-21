Τριάντα χιλιάδες ευρώ και τρέχα γύρευε…

Μια απορία έχω μόνο. Όλη αυτή η ρύπανση που έχει αναρτηθεί σε κάθε γωνιά της Κύπρου σε μερικές ώρες θα αφαιρεθεί και τα τοπία θα… φέξουν και πάλι;

Αν σκέφτομαι καλά αύριο βράδυ, ημέρα Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυκτα, συνεργεία θα μαζέψουν κάθε φάτσα που… σκοτώθηκε να μάς πείσει ότι είναι ο σωτήρας μας! Ο συνάδελφος Μιχάλης Χατζηστυλιανού στο χθεσινό πρωτοσέλιδο και κύριο θέμα στον Πολίτη γράφει μεταξύ άλλων… «Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει δικό της αρχείο καταγραφής των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων βουλευτών, το οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά. Στόχος είναι η αντιπαραβολή των στοιχείων που θα υποβάλουν ενώπιόν της, αμέσως μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, τόσο οι 753 υποψήφιοι όσο και οι διαφημιστικοί φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν παραλείψει να δηλώσουν εκλογικές δαπάνες ή έχουν παραβιάσει το ανώτατο όριο των €30.000 που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το αρχείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει υποψηφίους οι οποίοι εμφανίζονται να μονοπωλούν τη διαφημιστική προβολή στις αστικές περιοχές (διαφημιστικές πινακίδες), καθώς και να κατέχουν εκτεταμένο διαφημιστικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, καταγράφονται προεκλογικές συγκεντρώσεις με σημαντικό κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποψήφιοι έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις ιδιαίτερα υψηλού κόστους, όπως δεξιώσεις σε πολυτελή σκάφη αναψυχής. Μάλιστα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τέτοιες εκδηλώσεις έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας πρόσθετα στοιχεία στους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών. Το ίδιο πλαίσιο ελέγχου επεκτείνεται και σε άλλες προεκλογικές δράσεις. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικά. Οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ως σύμμαχο τα κενά της νομοθεσίας, τα οποία τους επιτρέπουν να υπερβαίνουν το όριο των €30.000 με σχετική ευκολία»

Ώστε έτσι ε; Το ανώτατο όριο είναι 30 χιλιάδες ευρώ…Κι αυτό θα εξεταστεί διεξοδικά…Μέχρι τις προεδρικές τις επερχόμενες.

Πάλι, «σοβαρομιλούμε» οικτίροντας την απλή κοινή νοημοσύνη του κοινού. Όλοι μας κυκλοφορούμε στις πόλεις και είδαμε με τα μάτια μας πάρα πολλούς να ξοδεύουν αβέρτα ποσά για να μην μείνει πλατεία, τοίχος, διαφημιστική ταμπέλα που να μην προβάλει την αφεντομουτσουνάδα τους. Ορισμένοι φαίνεται πως κοιμούνται και ξυπνούν με τη βουλευτική καρέκλα στο πλαϊνό μαξιλάρι!

Φάνηκε ποιοι δεν είναι ματσωμένοι. Αρκετοί υποψήφιοι-ονόματα δεν λέμε- αρκέστηκαν σε μεμονωμένες πινακίδες και πανό κι αυτά σε κακό χάλι…Άλλοι τα στερέωσαν στραβά, άλλα τα πήρε ο αέρας, άλλα τα δίπλωσε η πρόχειρη στερέωση. Ότι νάναι…Μια μεμονωμένη φάτσα άγνωστη σε πάρα πολλούς, που φυσικά δεν θα λάβει κανένας υπόψη. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Κάποιοι ξοδεψαν πολύ περισσότερα από τις 30 χιλιάδες; Και άλλοι ούτε χίλια! Αν υπολογίσουμε την ποιότητα και τη συχνότητα. Δεν μπορώ να υπολογίσω πόσα πληρώθηκαν σε τηλεοπτικό χρόνο ή στα μκδ…

Ας βάλουμε κι ένα στοίχημα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε υποψήφιους και κόμματα που ξόδεψαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στη δημοσιότητα; Ούτε μια στο εκατομμύριο…Με τριάντα χιλιάδες ευρώ κατακτιέται μια καρέκλα της Βουλής; Σοβαρά;