Ευρωπαϊκή έρευνα: Ευάλωτος αλλά ισχυρός ο τουρισμός της Κύπρου

Ο τουριστικός τομέας Κύπρου και Τουρκίας αντιμετωπίζει προκλήσεις τη φετινή χρονιά λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission-ETC). Στην έκθεση της ETC (κοινός φορέας των εθνικών οργανισμών τουρισμού από 34 χώρες - μέλη) αναδεικνύονται και οι ισχυρές επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού το 2025, αλλά και των πρώτων μηνών του 2026, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η Κύπρος καταγράφει σημαντική αύξηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,8% το 2026, σε σχέση με το 2025. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, επισημαίνεται, είναι πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο, ενώ η Τουρκία, η Κύπρος, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο εκτεθειμένες λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης από τους επισκέπτες της Μέσης Ανατολής.

Αύξηση 12,2% το 2025

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση στις αφίξεις τουριστών στη Κύπρο, που ανήλθε στο 12,2% το 2025, ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών που μετέχουν στην ETC, μετά την Φινλανδία (14,1%), Μάλτα (12,9%), Νορβηγία (12,5%), Πολωνία (12,5%) και Σλοβακία (11,8%).

Η ζήτηση για χειμερινό ήλιο και ηπιότερες θερμοκρασίες συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026. Στην Ελλάδα, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 33,3%, στην Ιρλανδία κατά 29,7% και στη Λιθουανία κατά 18,9%. Στην Κύπρο η αύξηση ανήλθε στο 9,1%.

Αερομεταφορές

Ο όγκος των πτήσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 2,7% κατά την τρίμηνη περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024/25.

Η Μάλτα και η Κύπρος κατέγραψαν ισχυρή αύξηση του όγκου πτήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2025/26. Ο όγκος πτήσεων της Μάλτας αυξήθηκε κατά 12,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, ενώ στην Κύπρο η αύξηση ήταν 10,4%.

«Επιπλέον πτήσεις, επέκταση δρομολογίων και μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε όλη την ήπειρο, έχουν εισαχθεί στη Μάλτα και την Κύπρο για να υποστηρίξουν την αυξανόμενη δημοτικότητά τους ως χειμερινούς ηλιόλουστους προορισμούς», αναφέρει η έκθεση.

Γερμανία

Η Κύπρος, με βάση τα στοιχεία, καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών από τη Γερμανία τους πρώτους μήνες του 2026 η οποία φθάνει το 41,1%.

«Η Κύπρος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα μικρό μερίδιο των συνολικών ταξιδιών στην περιοχή, αλλά η αυξανόμενη χωρητικότητα πτήσεων συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου της. Ωστόσο, δεδομένης της εγγύτητάς της με τη Μέση Ανατολή, η δυναμική ενδέχεται να επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες», επισημαίνεται.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται τους πρώτους μήνες του 2026 και στις αφίξεις από τη Γαλλία φθάνοντας το 34,2%.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταξύ των μεγαλύτερων προορισμών για Βρετανούς τουρίστες, οι αφίξεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 14,6%. Απώλειες καταγράφουν και οι μικρότεροι προορισμοί μεταξύ των οποίων το Μαυροβούνιο (-22,4%) και η Κύπρος (-8,5%). Αντίθετα, υπήρξε αυξημένη ελκυστικότητα για την Ισπανία (2,5%).

Μείωση τον Μάρτιο και Απρίλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026 μειώθηκαν κατά 27,6% σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025, έναντι ετήσιας μείωσης 30,7% τον Μάρτιο. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 710.370 σε σύγκριση με 865.326 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,9%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου από το 2022.

Τα δεδομένα δείχνουν σταθερή και σταδιακή ανάκαμψη των τουριστικών ροών, σχολίασε την Τρίτη, ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

«Ήταν «απόλυτα αναμενόμενο οι εξελίξεις των προηγούμενων μηνών να έχουν επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση», δήλωσε, τονίζοντας ότι αυτό «συνέβη και σε άλλους προορισμούς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων».

«Είναι επίσης κατανοητό να γίνεται σύγκριση με το προηγούμενο έτος», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι «το 2025 ήταν έτος ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό».