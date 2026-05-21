Έστησε e-απάτη χιλιάδων ευρώ από την Ισπανία - Πώς κατέληξε με χειροπέδες στην Κύπρο 31χρονος

Στη σύλληψη 31χρονου προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διαδικτυακής απάτης με θύμα 62χρονο επιχειρηματία από την επαρχία Αμμοχώστου, ο οποίος φέρεται να έχασε σχεδόν 15 χιλιάδες ευρώ μετά από ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος συνελήφθη στην Ισπανία, έπειτα από συνεργασία των Αρχών των δύο χωρών και εκτέλεση ευρωπαϊκού δικαστικού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής του, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην Ισπανία και τον συνόδευσαν αεροπορικώς στην Κύπρο, όπου με την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας συνελήφθη εκ νέου με δικαστικό ένταλμα.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2024 στο ΤΑΕ Αμμοχώστου από 62χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος. Όπως καταγγέλθηκε, ο επιχειρηματίας είχε εντοπίσει τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους μέσω διαδικτύου εταιρεία λιανικού εμπορίου με έδρα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και προχώρησε σε παραγγελία προϊόντων.

Για την πληρωμή, φέρεται να του υποδείχθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μεταφέρει το ποσό των 14.678 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Ισπανίας. Μετά την αποστολή των χρημάτων, η επικοινωνία μέσω email διακόπηκε, γεγονός που οδήγησε τον 62χρονο στην υποψία ότι είχε πέσει θύμα απάτης και στην καταγγελία της υπόθεσης στην Αστυνομία.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, το ΤΑΕ Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τις ισπανικές Αρχές, προχώρησε σε εξετάσεις για την ταυτοποίηση του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, από όπου προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 31χρονου.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει υπό διερεύνηση αδικήματα που αφορούν απάτη μέσω διαδικτύου, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.