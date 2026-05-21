«Βγάζοντας» τα μαύρα από τους αμετανόητους χρυσαυγίτες

Όταν η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή αποφάσισε να ανοίξει παράρτημα στην Κύπρο, ανέθεσε το εγχείρημα σε ένα πολύ έμπιστο «παιδί» του καταδικασμένου για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Μιχαλολιάκου, τον Χρίστο Χρίστου. Ο Χρίστος Χρίστου δεν ήταν απλό μέλος της Χρυσής Αυγής αλλά και της «επίλεκτης» ομάδας φρουρών του αρχηγού του νεοναζιστικού κόμματος όπου φιγουράρει και σε ένα σωρό φωτογραφίες να στέκεται στο πλευρό του, όπως και μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χρυσής Αυγής, σε μια εποχή όπου ήταν κλειστό κλαμπ. Όπως αποκάλυψε μερικά χρόνια μετά (το 2016) ο επίσης καταδικασμένος για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο Χρίστος Χρίστου έβγαλε την ίδια «σχολή» με εκείνον. Τη… «σχολή της Χρυσής Αυγής» στη Σόλωνος, κοντά στα Εξάρχεια, όπου… φοίτησε όταν ο Χρίστου σπούδαζε στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αρχές του 2000.

Για όσους ακόμα έχουν κοντή μνήμη, να θυμίσουμε ότι η πρώτη απόπειρα του ΕΛΑΜ να εγγραφεί ως κόμμα στην Κύπρο έγινε με αίτημα για «Χρυσή Αυγή Κύπρου» με το κράτος ορθώς να μην αποδέχεται. Μετά βαφτίστηκαν ΕΛΑΜ αλλά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια τοπική οργάνωση του νεοναζιστικού μορφώματος της Αθήνας, με το πρώτο καταστατικό του ΕΛΑΜ να παραμένει μέχρι και σήμερα κρυφό. Η κάθοδος στην Κύπρο των βουλευτών της Χρυσής Αυγής για να μιλήσουν σε εκδηλώσεις του ΕΛΑΜ ήταν πάρα πολλές, ενώ υπάρχουν και δεκάδες φωτογραφικά ντοκουμέντα για ταυτόσημη δράση των δύο φορέων.

Ποιος άλλωστε ξεχνά τον Χρίστου στις 18/09/2013, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά που δρούσε υπό τις οδηγίες της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, να μιλά στην τηλεόραση και να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Λίγες μέρες πριν, σαφώς αρκετά πιο πριν η ελληνική Δικαιοσύνη συλλάβει τους «συναγωνιστές» του Χρίστου, παραδέχθηκε αυτολεξεί τα πιο κάτω, «είμαστε η Χρυσή Αυγή Κύπρου, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ -έχουμε άριστη συνεργασία- ότι θεωρούμε αδελφικό κίνημα το ελληνικό εθνικιστικό κίνημα». Μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση της Πέτρας Αργυρού αν συμφωνεί με τις ενέργειες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, απάντησε «ναι, συμφωνώ». Μέχρι και έναν χρόνο μετά δήλωνε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «θα λάμψει η αλήθεια» και ότι «θα δικαιωθούν» τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που τα χαρακτήρισε «Ελπίδα για την Ελλάδα», μάλιστα είπε ότι στέκονται δίπλα τους και «στα δύσκολα γιατί τους πιστεύουν».

Ξεκινώντας από το τελευταίο. Το ΕΛΑΜ σήμερα «ξέχασε» τα πάντα για τη Χρυσή Αυγή, αρνείται κάθε σχέση και έκανε re-branding για να διώξει από πάνω του κάθε σκιά. Όσοι τους πιστεύουν, ας τους πιστεύουν. Οι φασίστες δεν αλλάζουν τόσο εύκολα και αυτό μας το αποδεικνύουν συχνά με τη συμπεριφορά τους, μέχρι και σήμερα. Ακόμα και τους άλλοτε φίλους τους ξέχασαν για να πετύχουν αυτά που θέλουν, να στρογγυλοκαθήσουν στις καρέκλες. «Πρόδωσαν» και τους αρχηγούς και τους Κασιδιάρηδες και τους Λαγούς.

Σήμερα, λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, δυστυχώς για μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας το ΕΛΑΜ δεν είναι το νεοναζιστικό-φασιστικό μόρφωμα αλλά μια ακόμα πολιτική δύναμη. Τους έχουν κανονικοποιήσει εντελώς, συνεργάζονται μαζί τους και προσβλέπουν σε συνεργασίες για την αναρρίχηση στην εξουσία. Από την καρέκλα του Προεδρικού, μέχρι και την καρέκλα της προεδρίας της Βουλής. Το βράδυ της Κυριακής κάποιοι θα δουν το πρόσωπο του τέρατος ξανά και δεν θα τρομάξουν, ίσως γιατί άρχισαν να του μοιάζουν. Καλή ψήφο.