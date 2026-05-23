Κανένας δεν θα σας ζητήσει εξηγήσεις…

Παραμονή και όποιος πρόλαβε να πείσει, έπεισε. Η… βαθιά κάλπη να μην είναι κάλπικη. Είναι Σάββατο και το τραπέζι είναι στρωμένο με διάφορους κομματικούς μεζέδες. Έχουμε ένα καλοψημένο σαββατοκύριακο και θα περάσουμε καλά…

Κοσμογονία! Όλα αλλάζουν προς το καλύτερο -ας πούμε. Κάθε τι καινούργιο αναμένεται να κουβαλάει μια ελπιδοφόρα αύρα…

Θα τους δείτε όλους σήμερα, να σεργιανίζουν στις καφετέριες και τις πλατείες…Χαλαρά, γιατί ο αγώνας τελείωσε και αναμένουν το αποτέλεσμά του. Ποιοι θα μπουν, ποιοι θα βγουν και ποιους θα τους πάρει και θα τους σηκώσει;

Δεν ξέρω ποιος νίκησε ψες. Ο Ολυμπιακός ή οι Τούρκοι, στον ημιτελικό της ευρωλίγκας; Άρα δεν ξέρω και ποιοι είναι στον αυριανό τελικό.

Ένα είναι το σίγουρο. Το ποιος θα πάρει το τρόπαιο ενδιαφέρει πολύ περισσότερους, από όσους ενδιαφέρει το εκλογικό αποτέλεσμα…

Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, ο απων οικοδεσπότης Παναθηναϊκός, θα υποστεί το τραύμα του αιώνα, αφού σπίτι του θα γίνουν τα όργια…

Ποιον θα προτιμούσα εγώ, ένας κατά… φαντασίαν βάζελος; Ας το πάρει ο Ολυμπιακός. Να νιώσουμε και λίγο ΑΕΚ, αφού θα θυμάστε πως το ευρωπαϊκό κόνφερενς το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην Αγιά Σοφιά στη Νέα Φιλαδέλφεια: "το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε"… και άλλα βάρβαρα χαριτωμένα…

Είναι η στιγμή που έχω μια έκλαμψη! Να την πω…

Είδα στον ξύπνιο μου αποτελέσματα των αυριανών εκλογών. Πρώτος ο ΔΗΣΥ με 2% διαφορά από το ΑΚΕΛ. Τρίτο κόμμα το ΕΛΑΜ με μικρή διαφορά από την Άμεση Δημοκρατία! Από 'κει και πέρα ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και λοιποί συγγενείς θα το παλέψουν μέχρι το τέλος. Τα τρίποντα θα είναι υπό έλλειψη, η διαφορά θα είναι στον πόντο…

Φυσικά… Πώς και τόσα χρόνια το ξέχασε ο Ταγίπ Ερντογάν; Ηγέτης της αντιπολίτευσης θα είναι κάποιος που επιλέγει ο ίδιος ο Ερντογάν. Τι το παράξενο βρίσκετε δηλαδή; Αλλά και το άλλο... ερντογανικό; "Ο τουρκικός στρατός είναι στρατός ειρήνης"… Μεγαλεία!

Κάτι ψήνεται στην Ελλάδα… Ο Δένδιας "τραβά" στη γραμμή Σαμαρά και Καραμανλή, διότι όπως είπε, ποτέ δεν πίστεψε στα "ήρεμα νερά". Το φετινό καλοκαίρι φέρνει πολλά μπουρίνια στην πολιτική στεριά…

Η Μαρία Καρυστιανού εξήγγειλε, επιτέλους, την παράταξή της. "Ελπίδα για τη Δημοκρατία". Καλός τίτλος και ανθρώπινος. Εύχομαι να ξεπεράσει τις αμέτρητες κακοτοπιές και να δικαιώσει τον τίτλο του κόμματός της. Έχει προοπτικές; Η ελπίδα πάντα έχει, η δημοκρατία δεν ξέρω…

Ό,τι θέλετε ψηφίστε… Κανένας δεν θα σας ζητήσει εξηγήσεις…Ούτε καν ο εαυτός σας…