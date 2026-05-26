Από εδώ και μπρος τι γίνεται;

Τι θα γίνει τώρα; Τίποτα! Υπάρχει κάτι νέο; Δεν υπάρχει! Ανησυχείτε επειδή το ΕΛΑΜ διπλασίασε τις ψήφους του; Ψάξτε τον λόγο γι’ αυτό στη δική σας αδυναμία, όχι στη δική του δύναμη. Κάθε δύναμη γεννιέται από την αδυναμία του άλλου. Οι τύποι με τα μαύρα πουκάμισα είδαν το κενό και το γέμισαν. Δεν έπρεπε να επιτρέψετε αυτό το κενό. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να το κάνετε αυτό και χωρίς να είστε ρατσιστές. Τώρα διπλασίασε τις έδρες του στη βουλή; Αν τις διπλασιάσει και στις επόμενες εκλογές μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα. Όσον αφορά εκείνους στον βορρά που ανησύχησαν επειδή αυξήθηκε ο εθνικισμός στον νότο. Μήπως στον βορρά δεν αυξήθηκε; Στον νότο υπάρχει εθνικισμός και στον βορρά δεν υπάρχει; Βλέπω πολλαπλάσιο από αυτόν εδώ. Η κλιμάκωση του εθνικισμού στον νότο πηγάζει από την τουρκική κατοχή που συνεχίζεται εδώ και 52 χρόνια στον βορρά. Είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα αυτής της κατοχής. Ενόσω συνεχίζεται η κατοχή, θα κλιμακωθεί περισσότερο ο εθνικισμός στον νότο τα επόμενα χρόνια. Η συνέχιση της κατοχής τόσο πολύ και η διάρκειά της τόσα χρόνια μπορεί να δημιουργήσει απελπισία, βαριεστημάρα και συνήθεια σε κάποιους, όμως μπορεί να ενισχύσει πιο πολύ τη στάση ενάντια στην κατοχή. Πάντα έτσι γινόταν στην ιστορία. Η εθνική απελευθέρωση δεν ακούει δεξιά και αριστερά. Όλοι ενώνονται σε ένα μέτωπο ενάντια στην κατοχή.

Πόσο μπορεί να αντέξει ένας λαός τόση καταπίεση και αδικία στην ίδια την πατρίδα του; Το εμβαδόν του βορρά είναι 3354 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πριν το 1974 το 80% αυτών των εδαφών ήταν στην ιδιοκτησία των Ελληνοκυπρίων. Το 1974 το 36,5% του νησιού πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Διώχθηκαν στον νότο 162 χιλιάδες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων των Μαρωνιτών και των Αρμενίων. Άφησαν πίσω τους περιουσίες περίπου ενός εκατομμυρίου 500 χιλιάδων στρεμμάτων. Οι δε 55 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι που μετανάστευσαν από τον νότο στον βορρά άφησαν στον νότο περιουσία 450 χιλιάδων στρεμμάτων. Δηλαδή, το ένα τρίτο των περιουσιών που άφησαν οι Ελληνοκύπριοι. Διανεμήθηκαν 1700 κατοικίες σε περίπου 9 χιλιάδες 500 οικογένειες που δεν ήταν δικαιούχοι περιουσιών ίσης αξίας. Και αυτό αποτελεί το 55% των πόρων που υπήρχαν στο πλαίσιο της διανομής. Απέκτησαν αυτές τις περιουσίες με ψεύτικους τίτλους ιδιοκτησίας παρά το γεγονός ότι δεν τις δικαιούνταν καθόλου. Οι αριθμοί που παρέθεσα λαμβάνουν χώρα σε μια επίσημη έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στον επίτροπο διοίκησης στον βορρά το 2019. Μια καταφανής λεηλασία των ελληνοκυπριακών περιουσιών στον βορρά. Όλα αυτά μήπως δεν κάνουν να επαναστατήσουν κυρίως όσους έχουν υποστεί απώλειες και γενικά την κοινωνία στον νότο; Μήπως δεν κλιμακώνουν τον εθνικισμό οι συνεχιζόμενες τουρκικές στρατιωτικές δραστηριότητες στο νησί; Όσοι στον βορρά ενοχλούνται από την κλιμάκωση του εθνικισμού στον νότο ας κοιτάξουν τη σημαία στον Πενταδάχτυλο. Μήπως αυτή δεν είναι κατοχή που επιδεικνύεται προκλητικά σε όλους σε κάθε συνοικία της Λευκωσίας; Μήπως δεν σημαίνει «αυτά τα βουνά ήταν δικά σου κάποτε, αλλά τώρα έγιναν δικά μου»; Ακόμα και αυτό αρκεί για την κλιμάκωση του εθνικισμού στον νότο.

Πρώτη φορά από το 1970 έμεινε εκτός βουλής η ΕΔΕΚ, το κόμμα του Βάσου Λυσσαρίδη, ενός από τους θρυλικούς ηγέτες της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη των εκλογών. Ο κυπριακός λαός δεν είναι επαναστάτης, είναι συντηρητικός. Τα νέα κόμματα πέτυχαν σε ορισμένο βαθμό και εισήλθαν στη βουλή, όμως τα δύο πρώτα ισχυρά κόμματα διατήρησαν τη θέση τους. Οι εκλογές δεν προκάλεσαν ζημιά στο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και στον βορρά. Εδώ και χρόνια προηγούνται δύο κόμματα. Το UBP και το CTP. Η Άγκυρα τα χρησιμοποιεί όπως την βολεύει ανάλογα με την κατάσταση. Οδηγεί στην κυβέρνηση πότε το ένα πότε το άλλο. Κάνει την επιθυμία και των δύο.

Ναι, τι θα γίνει από εδώ και μπρος; Τίποτα! Υπάρχει κάτι νέο; Δεν υπάρχει! Ενόσω οι Κύπριοι και στις δύο πλευρές του νησιού δεν συνθλίψουν τον φανατικό εθνικισμό, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα!