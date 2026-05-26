Ψάχνουν λύσεις για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού

Τρόπο για απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού ψάχνουν απεγνωσμένα κεντρικό κράτος και οι δήμοι της πόλης, με τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη να συναντιέται χθες με τους δημάρχους όλης της Λεμεσού καθώς και ένα σωρό άλλους αρμοδίους των κυβερνητικών τμημάτων και φορέων, προκειμένου να τεθούν χρονοδιαγράμματα. Στο τραπέζι ένα κατάλογος με 60 έργα, άλλα βραχυπρόθεσμα και άλλα μακροπρόθεσμα, που πρέπει όμως να προωθηθούν άμεσα στη Λεμεσό, προκειμένου να υπάρξει έστω και μια μικρή «ανάσα» στο τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Πρώτο και σοβαρότερο από όλα, ο βόρειος παρακαμπτήριος, με τον υπουργό να εκφράζει αισιοδοξία για προσφορές εντός του 2026, όχι για ένα κόμματι αλλά για τρία!

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε πως σε μια πόλη όπου κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 10 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα, το οδικό δίκτυο πρέπει να αναβαθμίζεται και να συμπληρώνεται συνεχώς ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες. Όπως είπε, η συνάντηση είχε ως στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, τόσο σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των έργων όσο και σε σχέση με τη χρηματοδότηση και την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος προτεραιοτήτων, ώστε έργα που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα να ενταχθούν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Τόνισε πως, πέρα από τον βόρειο παρακαμπτήριο που αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα για τη Λεμεσό, υπάρχουν και μικρότερες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν γρήγορες ανάσες στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφερόμενος στον βόρειο παρακαμπτήριο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο προχωρά, επισημαίνοντας πως μέχρι το τέλος του χρόνου τρία τμήματα θα βρίσκονται σε στάδιο προκήρυξης. Για τα Park & Ride παραδέχθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκαν όπως αναμενόταν, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης και στις δημόσιες συγκοινωνίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πολίτες θα τις αγκαλιάσουν σταδιακά.

Σε σχέση με τις λεωφορειολωρίδες, ο Αλέξης Βαφεάδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένο μέτρο αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού. Όπως είπε, συμφωνήθηκε με τον Δήμο Λεμεσού να τεθούν σε λειτουργία μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές, εξασφαλιστούν χώροι στάθμευσης και αυξηθούν τα διαθέσιμα δρομολόγια λεωφορείων.

Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την επίσπευση των έργων, σημειώνοντας ότι η καθημερινότητα των Λεμεσιανών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για πιθανή δημιουργία τραμ στην πόλη.

Οι δήμαρχοι Αμαθούντας και Κουρίου έθεσαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα καθυστερήσεων στις διαδικασίες και ανάγκης μεγαλύτερης εμπλοκής των δήμων στην ωρίμανση των έργων, ώστε να επιταχυνθούν οι παρεμβάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την αποσυμφόρηση της Λεμεσού.