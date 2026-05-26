Θέλει αρετήν και θάρρος η... αποτυχία.

Ήταν σχετικά ήσυχη η προεκλογική περίοδος. Μπορεί όλοι να λένε ότι ήταν τοξικό το κλίμα, αλλά μια ψύχραιμη ματιά από έναν που δεν ταυτίστηκε με κανέναν και χρησιμοποιούσε τηλεσκόπια και κιάλια, έβλεπε και τα μακριά και τα κοντά…
Η περίοδος η προεκλογική, ήταν ένας κήπος που όλοι περίμεναν να ανθίσει και να μαζέψουν στο κομματικό βάζο όλα τα λουλούδια που έσπειραν τόσους μήνες πριν.
Όσοι συντηρούσαν ένα κλίμα ότι πάμε για μεγάλες ανακατωσούρες έπεσαν έξω.
- Ούτε ο ΔΗΣΥ δεν περίμενε να ανέβει εκεί πάνω ψηλά! Η Αννίτα μπορεί να επιχαίρει και για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ούτε έχει νόημα να μάθουμε. Έπεσε στα βαθιά και βγήκε στη στεριά χωρίς σωσίβιο!
- Το ΑΚΕΛ αύξησε τα ποσοστά του κι εκεί που για βδομάδες το είχαν σε ντέρμπι με τον Συναγερμό, ξεχώρισε με άνοδο και δικαίως μας ξεκούφανε όσους διαμένουμε παρά την Εζεκία Παπαϊωάννου.
- Το ΕΛΑΜ, αν και τρίτο, έχει κατεβασμένα τα μούτρα γιατί άλλα πίστευε την Παρασκευή και άλλα του βγήκαν την Κυριακή. Τώρα χρειάζεται δουλειά για να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Τι; Η εποχή με τα μαύρα τέλειωσε οριστικά…
- Το ΔΗΚΟ ποτέ δεν παθαίνει! Σχεδόν έπιασε το ΕΛΑΜ και γουστάρω τώρα να δω ποιος δεν θα κάνει τον τρίτο κι όχι τον τέταρτο. Εδώ γύρω παίζεται και το παιγνίδι των προεδρικών κι έχουμε πολλά σενάρια να απολαύσουμε μέχρι την εκλογή προέδρου της Βουλής, με αντανάκλαση στις προεδρικές που φτάνουν σε 22 μήνες.
- Αλλά και στο ΑΛΜΑ ο… «Τέντογλου του», μόλις που πέρασε τη γραμμή τερματισμού και μπήκε στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές και τώρα ανοίγεται ένας ωκεανός οργανωτικών επισκευών αν θέλει να έχει μέλλον.
- Τελευταίος και καταϊδρωμένος έσπασε το όριο και μπήκε 6ος στη σειρά ο Φειδίας, με την Άμεση Δημοκρατία. Αν πιστεύει ότι από 'δω και πέρα θα τον βοηθήσουν τα app και τα τικ τοκ, καιρός να προσγειωθεί ανώμαλα και όπως άρχισε εντυπωσιακά το ίδιο θα πάθει και από την ανάποδη…
- ΕΔΕΚ. ΔΗΠΑ ΚΑΙ VOLT έμειναν στην απέξω, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ας θυσιάσουν όσο χρόνο χρειάζονται για μια ολική ακτινογραφία. Τα ευρήματα δεν θα είναι ευχάριστα, αλλά ακόμα και τα δυσάρεστα θα είναι χρήσιμα.
- Θέλει αρετήν και θάρρος η... αποτυχία.
- Να μην μας διαφύγει ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στην καλαθόσφαιρα. Πού; Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού! Κάτι τρίποντα που ρίχνει η Ιστορία... Άξιος!