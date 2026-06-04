Να κι ένας Ατατούρκ για την Κάτω Πάφο…

Να λοιπόν που η Ιστορία σαν πεπρωμένο δεν μας εγκαταλείπει. Δεν πέρασαν πολλές μέρες από το επεισόδιο με τον Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, να ξανά το όνομα που τσουρουφλίζει πολλούς λαούς και φυλές έφτασε και στην Κύπρο για να προκαλέσει την ανάλογη αναστάτωση…

Αν θυμάστε καλά, πριν μερικά μόνο χρόνια γινότανε συζήτηση για τον Ατατούρκ (πατέρας των Τούρκων), έτσι σημαίνει. Τότε που ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του δήλωνε χωρίς κανέναν κομπασμό πως: «χέστηκε αν ο Κεμάλ Ατατούρκ έσφαξε δεκάδες χιλιάδες Ποντίους». Βέβαια δεν είπε αν ξαναχέστηκε που οι Νεότουρκοί του έσφαξαν Λαζούς, Αρμενίους και Μικρασιάτες.

Βέβαια θα μου πείτε πως ο Βενιζέλος μαζί με τον Κεμάλ υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λοζάνης που χάραξε τα σημερινά σύνορα και την ανταλλαγή πληθυσμών…

‘Ασχετο αν εκατό χρόνια μετά ο διάδοχος του Κεμάλ, σημερινός Ερντογάν, το μόνο που τον καίει είναι πώς να τσαλαπατήσει κάθε συμφωνία, να μοιράσει το Αιγαίο και να αρπάξει κάμποσα νησιά.

Βέβαια εμείς ως γνήσιοι Έλληνες δεν ασχολούμαστε με κάτι τέτοιες λεπτομέρεις με χάρτες, νέα σύνορα και γαλάζιες πατρίδες.

Έτσι η μεγάλη γαλάζια πατρίδα, που θα περικλείει και την Κύπρο, δεν μπορεί να μην τιμήσει τον άνθρωπο που με τις ανθρωποθυσίες του σχημάτισε και γιγάντωσε τη σύγχρονη Τουρκία.

Λοιπόν η οδός Κεμάλ Ατατούρκ προορίζεται να ονοματίσει μια οδό στον Μούταλλο της Πάφου. Κάποιες γκρίνιες και μουρμουρητά ακούστηκαν αλλά η τελευταία λέξη από τους αρμοδίους δεν ακούστηκε. Θεωρώ απίθανό η πινακίδα με την οδό Κεμάλ Ατατούρκ να αναρτηθεί στον δρόμο και στον τοίχο για τον οποίον προορίζεται.

Βέβαια όλα αυτά είναι κουβέντες του καφενέ. Ακόμα δεν λήφθηκε καμιά επίσημη απόφαση και το θεωρώ δύσκολο να λήξει εύκολα αυτή η μικρή περιπέτεια με το μεγάλο όνομα.

Στο κάτω κάτω, υπάρχουν και τα κατεχόμενα και ποιος ξέρει πόσοι Κεμάλ Ατατούρκ έχουν κοσμήσει δρόμους και πλατείες εκεί…

Βέβαια, ό,τι και να πούμε, δεν αλλάζει τίποτα. Θεωρώ τη δήλωση του τότε δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη: «Χέστηκα αν έσφαξε τους Ποντίους ο Κεμάλ», ισοδύναμη με παρόμοιες δηλώσεις διαφόρων εθνικοτήτων για το ολοκαύτωμα των Εβραίων…

Κανένας δεν είναι άγιος στη γη που περπατούμε. Και κανένας δεν έχει άλλοθι, όποιος και να 'ναι. Δεν είναι ανάγκη όμως να τα κάνουμε και πάνω μας για να αποδείξουμε την ούτω καλούμενη διαφορετικότητά μας…