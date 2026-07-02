Γιατί και οι ψυχίατροι είναι άνθρωποι

H αλήθεια πρέπει να λέγεται; Και τι είναι η αλήθεια; Βάζω ερωτηματικό, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αλήθεια. Αν μπορεί να φτάσει κάπου, χωρίς να είσαι σίγουρος ότι της λείπει ακόμα κάτι. Ότι σου αφαιρεί ένα κομμάτι… Όσοι αναζήτησαν την αλήθεια άνοιξαν δρόμους για την ανθρωπότητα, τους άλλους ανθρώπους, τους εαυτούς τους. Κι όμως! «Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει». Υπογραφή: Γιάλομ.

Δεν είμαστε λίγοι που όταν διαβάσαμε το απόφθεγμα του Ίρβινγκ Γιάλομ... σκοντάψαμε πάνω σε ανάχωμα. Το ίδιο έπαθα κι εγώ, ακούγοντας πως ο γιος του, ο Βίκτωρ Γιάλομ, αυτοκτόνησε. Το σοκ ήταν συγκλονιστικό, γιατί αυτόματα, χωρίς να χάσω δευτερόλεπτο, ο νους πήγε στο απόφθεγμα του πατέρα Γιάλομ: «Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει»… Το απόφθεγμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία και σίγουρα μπορούν να γραφτούν πολλές αναλύσεις. Με μία πρώτη ματιά, μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα λόγια δίνουν έμφαση στον συναισθηματικό αντίκτυπο που έχει η αλήθεια στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Το κάθε άτομο έχει τα δικά του όρια για την αλήθεια και αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τη συναισθηματική του ανθεκτικότητα, αλλά και την προθυμία του να αντιμετωπίσει δυσάρεστες πραγματικότητες. Η επιλογή τού πόση αλήθεια μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, περιλαμβάνει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της προσωπικής ανάπτυξης και της συναισθηματικής ευημερίας. Η προσωπική αλήθεια αναφέρεται στις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις αντιλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα σε ένα άτομο. Περιλαμβάνει τις υποκειμενικές εμπειρίες, τις προοπτικές και τις ερμηνείες που διαμορφώνουν την κοσμοθεωρία του ατόμου. Η κατανόηση της προσωπικής αλήθειας είναι απαραίτητη για την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη. Συχνά, τα άτομα αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες αλήθειες, λόγω του φόβου του συναισθηματικού πόνου, της διατάραξης των υφιστάμενων πεποιθήσεων ή των πιθανών συνεπειών της αποδοχής ορισμένων αληθειών. Αυτός ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση ή σε μία αίσθηση δυσφορίας που νιώθουμε όταν οι πεποιθήσεις μας δεν συμφωνούν με τις συμπεριφορές μας και η οποία είναι γνωστή ως «γνωστική ασυμφωνία». Τα άτομα με ισχυρές βασικές αξίες και δέσμευση στην αναζήτηση της αλήθειας, είναι συχνά πιο πρόθυμα να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες αλήθειες. Ευθυγραμμίζοντας τις προσωπικές αξίες με την αλήθεια, είναι πιο πιθανό να βρούμε το κίνητρο αλλά και το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες πραγματικότητες, παραμένοντας ταυτόχρονα αληθινοί με τον εαυτό μας.

Πήρα μερικά τηλέφωνα φίλους μου ψυχολόγους και ψυχίατρους. Το ερώτημά μου ήταν αμείλικτο: Αυτοκτονούν και οι ψυχίατροι; Οι απαντήσεις που πήρα με ικανοποίησαν… Γιατί και οι ψυχίατροι είναι άνθρωποι, και μάλιστα ευάλωτοι, ίσως περισσότερο από τους ασθενείς τους, αφού κάθε μέρα επί ώρες ή και χρόνια ακούουν και συσσωρεύουν τον αβάσταχτο πόνο των ανθρώπων. Ίσως ο υιός Βίκτωρ, που αυτοκτόνησε, τόση αλήθεια θα μπορούσε να αντέξει…