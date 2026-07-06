Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Μήπως είμαστε μάρτυρες ενός φιάσκου;

Η διαχείριση της υπόθεσης του «Κράτους Μαφία» εξελίσσεται σε μία ακόμη δοκιμασία για την αξιοπιστία της κυβέρνησης και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία υπόθεση που θα έπρεπε να αποτελέσει ευκαιρία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, κινδυνεύει να μετατραπεί σε παράδειγμα για το πώς οι λανθασμένοι χειρισμοί μπορούν να υπονομεύσουν ακόμη και πρωτοβουλίες καλών προθέσεων. Γιατί δεν θέλουμε να πιστεύουμε πως ορισμένες ενέργειες γίνονται επί σκοπού.

Η απόφαση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ήταν εκ των πραγμάτων αναγκαία. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί έγκριτοι νομικοί εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αυτό οδηγεί την όλη υπόθεση σε ένα πρωτοφανές φιάσκο. Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας ποινικής διαδικασίας για σοβαρές καταγγελίες διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας που αγγίζουν όλους τους αρμούς της εξουσίας. Υπό αυτές τις συνθήκες οι επιλογές των προσώπων οι οποίοι εντέλλονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δεν πρέπει να αφήνουν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα.

Η παραίτηση του νομικού Χρίστου Μυλωνόπουλου από την αρχική ομάδα διορισθέντων ανακριτών δεν ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός. Οι ενστάσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων είχαν διατυπωθεί δημόσια από την πρώτη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση επέλεξε να τις αγνοήσει, επιμένοντας ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα. Τελικά, οι εξελίξεις ήρθαν να διαψεύσουν την ίδια την επιχειρηματολογία της. Και αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή αυτοκριτικής, η συζήτηση μεταφέρθηκε αμέσως στον επόμενο διορισμό, ο οποίος επίσης συνοδεύεται από δημόσιες αντιδράσεις και ερωτήματα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιος διορίζεται. Είναι η αντίληψη που φαίνεται να επικρατεί στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε μία υπόθεση τέτοιου βεληνεκούς, η κυβέρνηση όφειλε να λειτουργήσει με αυξημένα αντανακλαστικά και όχι με τη λογική ότι οι αντιδράσεις θα κοπάσουν με την πάροδο του χρόνου. Αντί να θωρακίσει εξαρχής τη διαδικασία, βρέθηκε να ακολουθεί τις εξελίξεις και να απαντά εκ των υστέρων σε ζητήματα που όφειλε να είχε ήδη αξιολογήσει.

Η ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας για το «Κράτος Μαφία» θα κριθεί στην ώρα της . Όμως η αξιοπιστία της διαδικασίας κρίνεται ήδη από τώρα. Και μέχρι στιγμής, οι κυβερνητικοί χειρισμοί δεν ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η διαδικασία εξελίσσεται με τον βαθμό ανεξαρτησίας, διαφάνειας και θεσμικής ευαισθησίας που απαιτεί η σοβαρότητα της υπόθεσης.