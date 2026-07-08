Ακραία μέτρα, πραγματικές προειδοποιήσεις

Είτε τεθούν σε εφαρμογή είτε όχι, τα μέτρα που εξήγγειλαν οι συντεχνίες προσωπικού της ΑΗΚ, με κίνδυνο το μερικό και εκ περιτροπής black out σε όλη την Κύπρο, είναι ακραία. Από την άλλη, πλείστα των αιτημάτων τους, που δεν αφορούν μόνο μία εργασιακή διαφορά αλλά την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια και τελικά κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, είναι αιτήματα ουσίας. Διερωτάται κανείς, λοιπόν, εύλογα, εάν δεν ασκήσουν πιέσεις οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ, που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στον ενεργειακό τομέα, ποιος θα αναδείξει επιτακτικά την απουσία μίας ρεαλιστικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό το 2030; Συνεπώς, το δίκιο και το άδικο των εργαζομένων χωρίζει μια λεπτή γραμμή.

Επί της ουσίας, τι λένε οι συντεχνίες;

- Το 2029 θα αποσυρθούν οι απηρχαιωμένες μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, ισχύος 460 MW. Ακόμη κι αν εγκατασταθούν οι νέες μονάδες των 81 MW, μέχρι το 2029, θα προκύψει έλλειμμα παραγωγής περίπου 380 MW.

- Την ίδια περίοδο ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι τρεις ρυπογόνοι ατμοστρόβιλοι στο Βασιλικό, συνολικής ισχύος 390 MW, επειδή λειτουργούν με μαζούτ.

- Συνολικά, το έλλειμμα θα φτάσει τα 770 MW, με τη συμβατική παραγωγή να περιορίζεται στα 520 MW, ενώ η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.294 MW το καλοκαίρι και στα 1.239 MW τον χειμώνα.

- Ακόμη κι αν ξεπεραστούν τα εμπόδια και προχωρήσει η κατασκευή του τερματικού φυσικού αερίου, με τα πιο αισιόδοξα σενάρια δύσκολα θα ολοκληρωθεί πριν το 2029.

- Αλλά κι όταν έρθει το φυσικό αέριο, οι συμβατικές μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ (600 MW συνολικά) και η ιδιωτική μονάδα των 260 MW στο Βασιλικό θα χρειαστούν έως έξι μήνες για να προσαρμοστούν στη λειτουργία με φυσικό αέριο.

- Όσο για τον GSI, στον οποίο επίσης η Κύπρος στηρίχθηκε για την ενεργειακή της ασφάλεια και επάρκεια, βρίσκεται ακόμη στο κενό.

- Οι μονάδες κεντρικής αποθήκευσης του ΔΣΜΚ (120 MW) και της ΑΗΚ (80 MW) που θα αφιχθούν στην Κύπρο με τα καλύτερα σενάρια μεταξύ 2027 και 2029, αναμένεται να περιορίσουν το πρόβλημα επάρκειας τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, όχι όμως να το επιλύσουν.

Όλα αυτά αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα. Ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, παραδέχθηκε χθες στη Βουλή ότι «αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρισμού το 2030». Συνεπώς, ακραία τα μέτρα των εργαζομένων της ΑΗΚ, πραγματικές οι προειδοποιήσεις τους. Αυτό που ελπίζουμε είναι ο δίαυλος επικοινωνίας που άνοιξαν με την κυβέρνηση να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και δεσμευτικού ενεργειακού σχεδιασμού, ώστε να μην βρεθεί η χώρα αντιμέτωπη με μια κρίση επάρκειας που όλοι σήμερα αναγνωρίζουν, μόνο που τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.