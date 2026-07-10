Θανάσης Οικονόμου. Ο δρόμος προς τα άστρα…

Βρίσκεται ξανά ανάμεσά μας…Δεν είναι η πρώτη του φορά. Έχασα τον λογαριασμό.

Ο Θανάσης Οικονόμου, πυρηνικός αστροφυσικός, συνεργάτης της NASA για χρόνια, είναι και πάλι στην Κύπρο, όπου αύριο Σάββατο, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του: «Ο δρόμος προς τα άστρα», από τις εκδόσεις «Πλανητάριο» Θεσσαλονίκης.

Ο Θανάσης υπηρέτησε και υπηρετεί με όσες δυνάμεις έχει την προώθηση της αστρονομίας. Πανταχού παρόν και πάντα μαχητής. Δεν θα ξεχάσω τι υπογράμμισε στις επιστολές του προς την κυπριακή εξουσία: «να ξέρετε πως για κάθε ευρώ που δίνετε στην αστρονομία και το Διάστημα, αυτά σας επιστρέφουν εννέα ευρώ!

Στην Κύπρο τα πράγματα, αν και δύσκολα στην αρχή, στη συνέχεια τελεσφόρησαν. Με αιχμή του δόρατος τον Θανάση Οικονόμου στις πολλές επαφές με τον πρώην Πρόεδρο Αναστασιάδη, αλλά και τον νυν Πρόεδρο Ν. Χριστοδουλίδη, έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν στην Κύπρο και Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο στο Τρόοδος.

Η συμβολή του Θανάση Οικονόμου στην ανάπτυξη της αστρονομίας στην Κύπρο, μπορώ να πω πως, πέρα από καταλυτική, υπήρξε και ανεπανάληπτη. Από βαθιά στην καρδιά μας όσοι τον γνωρίσαμε του χρωστάμε ευγνωμοσύνη.

Θα πει γι' αυτόν στον, αυριανό χαιρετισμό του ο Δημήτρης Τσάμπουρας, διευθυντής του «Πλανητάριου» Θεσσαλονίκης, που εξέδωσε τον «Δρόμο προς τα άστρα»:

«Όταν γνωρίζεις πραγματικά τον Θανάση, σταματάς να εντυπωσιάζεσαι από το βιογραφικό του. Σταματάς να σκέφτεσαι τη NASA. Σταματάς να σκέφτεσαι τις διαστημικές αποστολές. Αρχίζεις να θαυμάζεις τον άνθρωπο.

Γιατί πίσω από όλα αυτά, υπάρχει ένας άνθρωπος με δύναμη ψυχής, σπάνια ευγένεια, απλότητα και σεμνότητα. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τον εαυτό του και για τα επιτεύγματά του. Και ίσως γι’ αυτό έπρεπε να το κάνουμε εμείς για λογαριασμό του.

Η ιδέα αυτού του βιβλίου γεννήθηκε εδώ, στην Κύπρο, μέσα από πολλές συζητήσεις, αφηγήσεις, ιστορίες ζωής και αναμνήσεις. Τότε ένιωσα ότι αυτή η ιστορία δεν ανήκει μόνο στον Θανάση. Ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στην Κύπρο. Ανήκει σε κάθε νέο άνθρωπο που χρειάζεται ένα ζωντανό παράδειγμα ότι τα όνειρα δεν έχουν γεωγραφικά όρια.

Έπρεπε να γίνει το βιβλίο. Όχι επειδή μιλά για τη NASA, αλλά επειδή μιλά για τον άνθρωπο».

Η γνωριμία μου με τον Θανάση Οικονόμου, πήρε διαστάσεις φιλίας για μια ζωή. Μιλώντας μου για την παιδική του ηλικία, τις σπουδές του στην Πράγα, την απόρριψη από την τότε Σοβιετική Ένωση και το οικογενειακό φευγιό του για τις ΗΠΑ, την ένταξή του στην ΝASA και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τις αποστολές APOLLO στη Σελήνη και τόσα άλλα ατελείωτα «παραμύθια», μού ντόπαραν το ηθικό και τον θαυμασμό για το τι μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος, αν αντιγράψει στο βαθμό που μπορεί ο καθένας, την φράση του Νιλ Άρμστρογκ στη «Θάλασσα της Ηρεμίας», τον Ιούλιο του 1969 στο φεγγάρι: «Ένα βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα».

Καλώς μάς ήλθες Θανάση!