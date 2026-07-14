Να είμαστε ευχαριστημένοι που ακόμα δεν τρελαθήκαμε

Πρέπει να αποδεχτούμε ότι ανάμεσά μας ζουν κάποιοι που έχουν τρελαθεί και μπορεί να κάνουν κάποια τρέλα ανά πάσα στιγμή. Πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτό πρέπει να έχει η αδικία, η έλλειψη δικαίου και η αδιαφορία στο νησί. Μπορεί να βάλει βόμβα σε ένα μέρος με μεγάλο πλήθος, ένα άτομο που η κατάθλιψη και η ψυχολογική του πίεση έχουν ανέβει στα ύψη και ήρθε σε σημείο να μισεί τους πάντες. Μπορεί να εισέλθει σε ένα τυχαίο σχολείο και να αρχίσει να πυροβολεί τους πάντες, όπως στην Αμερική. Δεν εξαιρούμαστε και εμείς στην Κύπρο από τέτοιου είδους γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Αυτές τις σκέψεις μου προκάλεσε η ειδοποίηση για βόμβα στο Nicosia Mall. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό άτομο εκείνος που έκανε αυτή την προειδοποίηση. Όμως, μην υποτιμάτε την κατάσταση. Μη τη θεωρείτε ασήμαντη. Μην πείτε «τώρα θα πάρουμε στα σοβαρά κάποιον που λέει τώρα κατάλαβα πως είμαι Θεός;». Τουλάχιστον μάς έδειξε ότι θα μπορούσαν να συμβούν παρόμοια πράγματα. Στο εξής σίγουρα θα εξετάζονται με περισσότερη προσοχή τα μέτρα ασφαλείας. Οι πολυσύχναστοι χώροι και τα σχολεία θα ελέγχονται πιο αυστηρά. Μην ξεχνάτε. Στην Κύπρο αυξάνονται οι τρελοί, ενώ μειώνονται οι γνωστικοί. Η Κύπρος είναι ένα μέρος πολύ κατάλληλο για να τρελαθεί κάποιος. Εδώ ζει μια κοινωνία ανθρώπων που έτυχαν εμφανώς σφετερισμού τα δικαιώματά τους και υπέστησαν αδικία. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Ένας δικαστής, ο οποίος καταδικάζει έναν αθώο και δεν αγγίζει καθόλου έναν ένοχο, μήπως αντιλαμβάνεται τι είδους ψυχολογική πίεση και κατάθλιψη προκαλούν τέτοιες αποφάσεις στην κοινωνία; Έφαγε τη ζωή της για να αποκαλύψει τους ενόχους η μητέρα ενός στρατιώτη που δολοφονήθηκε επειδή ήταν μάρτυρας για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ύστερα λέχθηκε ότι αυτοκτόνησε. Και στις δύο πλευρές συγκαλύπτονται παρόμοια γεγονότα στον στρατό. Μήπως δεν προκαλεί τρέλα στον άνθρωπο η επιμονή της αστυνομίας να μην καταδιώξει τους δράστες της δολοφονίας του Κουτλού Ανταλί;

Ένα νησί μοιρασμένο εδώ και τόσα χρόνια. Άνθρωποι που περνούν στη μία και στην άλλη πλευρά από ουρές, στις οποίες περιμένουν υπομονετικά στα οδοφράγματα. Ένας άνθρωπος που όταν πέθανε δεν του επετράπη ακόμα και να ταφεί στο χωριό που γεννήθηκε, ένας άνθρωπος που συνελήφθη όταν ήρθε να δει τα χώματα από τα οποία εκδιώχθηκε με τη βία των όπλων, ένας αθώος τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία βάζοντας στο αυτοκίνητό του ναρκωτικά, αν μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει κάποια σοβαρή τρέλα, πρέπει να θεωρούμε τυχερό τον εαυτό μας. Η έλλειψη δικαίου και η αδικία είναι τόσο μεγάλη, που… η Κύπρος προσφέρεται πολύ για να τρελάνει τον άνθρωπο. Το άτομο που τηλεφώνησε για βόμβα λέει «σας μισώ όλους». Θέλει, λέει, να μπει σε ένα τυχαίο σχολείο και να σκοτώσει τους πάντες! Μήπως αυτό οφείλεται μόνο στη βία την οποία υπέστη στην οικογένειά του κατά την παιδική του ηλικία; Ούτως ή άλλως είναι πολύ κακή αυτή τη στιγμή η παγκόσμια τάξη πραγμάτων, είναι αδιανόητη. Η βία νομιμοποιήθηκε τόσο πολύ, που πλέον έχει καταστεί πολύ φυσιολογική. Στη διπλανή μας Συρία υπάρχει μια κυβέρνηση σφαγέων ψυχοπαθών. Και έχει πολύ κύρος στον κόσμο! Μήπως δεν τρελαίνει τον άνθρωπο αυτό το κύρος το οποίο απολαμβάνει στον κόσμο ένας ψυχασθενής που απέκτησε όνομα για τους βιασμούς του, το κάψιμο ανθρώπων ζωντανών και τις σφαγές; Πολλά μπράβο σε όσους κατάφεραν να διατηρήσουν την πνευματική τους υγεία σε έναν τέτοιο κόσμο.

Πρέπει να έχει και ένα όριο η δύναμη να αντέχουμε τους πολιτικούς που μας λένε ψέματα κοιτώντας μας στα μάτια. Η Κύπρος είναι ένα βαρέλι με μπαρούτι, όμως και οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι ένα βαρέλι με μπαρούτι! Μην σας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ζουν ανάμεσά μας και άνθρωποι που είναι έτοιμοι να εκραγούν ανά πάσα στιγμή σαν μια ζωντανή βόμβα. Πώς μετατράπηκε σε τόπος ναρκωτικών αυτό το μέρος; Γιατί δεν μπορεί να εμποδιστούν σε ένα μέρος τόσο μικρό, όσο η παλάμη ενός χεριού; Νομίζετε ότι κανείς δεν ξέρει; Δεν ξέρει ότι το ψάρι βρωμά από το κεφάλι; Αν ήταν εντάξει εκείνοι που κάθονται στους κρατικούς θώκους. Αν έκαναν εντάξει τη δουλειά τους εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της χώρας. Μήπως θα μπορούσαν να εισρεύσουν ναρκωτικά εδώ; Δεν ξέρει κανείς ότι αυτά τα καταραμένα μπαίνουν πάντα από την πίσω πόρτα;

Το μέρος αυτό είναι νησί της ψυχολογικής πίεσης, της κατάθλιψης και του στρες. Ο άνθρωπος ανακήρυξε τον εαυτό του Θεό. Είδαμε και κάποιους που αυτοανακηρύχθηκαν προφήτες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι διαστροφές και οι ωμότητες πάνε σύννεφο. Εκείνοι που λογοκρίνουν σαν να είναι πορνό το ολόγυμνο κορίτσι από το Βιετνάμ, που έχει καεί ολόκληρο το κορμί του από τις βόμβες, από την άλλη μάς δείχνουν κάθε είδους ωμότητες. Να είμαστε ευχαριστημένοι που δεν τρελαθήκαμε ακόμα.