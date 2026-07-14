Εξόδιος ακολουθία και αποτέφρωση στην Κύπρο

Να ένα πολύ ωραίο θέμα. Ξεκινώντας χθες η εβδομάδα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στον Πολίτη 107.6 & 97.6 με την Κατερίνα Ηλιάδη, τέθηκε το θέμα στον θεολόγο Θεόδωρο Κυριακού: «Θάψιμο ή κάψιμο»; Το θέμα της αποτέφρωσης έρχεται στην επικαιρότητα κατά καιρούς. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία διαφωνεί και δικαίωμά της. Το θέμα όμως υπάρχει. Στην ευρωπαϊκή Κύπρο, δικαιούνται οι άνθρωποι να έχουν την επιθυμία της επιλογής; Την εκτίμηση ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα κληθεί σταδιακά να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι σε όσους επιλέγουν την αποτέφρωση, εξέφρασε ο θεολόγος με αφορμή την επικείμενη ανέγερση του πρώτου αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο.

Εσείς τι προτιμάτε; Να σας θάψουν ή να σας κάψουν; Βέβαια, υπάρχει τρόπος να αποτεφρωθείς εφόσον... πεταχτείς ώς την Ελλάδα. Μέχρι να τελειώσει το αποτεφρωτήριο στην Κύπρο, είναι η μόνη επιλογή που έχεις, εκτός κι αν οι δικοί σου διαλέξουν άλλη χώρα… Όμως το θέμα είναι αλλού. Είναι η εξόδιος ακολουθία που η Εκκλησία αρνείται σε όσους ακολουθούν την επιλογή προς το αποτεφρωτήριο. «Για μένα, η Εκκλησία δεν μπορεί να μην κάνει εξόδιο ακολουθία σε αυτόν που θέλει να αποτεφρωθεί», υποστηρίζει ο θεολόγος, τονίζοντας ότι η εκκλησιαστική στάση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως απειλή απέναντι στους πιστούς. Ο κ. Κυριακού είπε κι άλλα για τα οποία η Εκκλησία πρέπει να προβληματιστεί και να τολμήσει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Όπως εξήγησε, η αντίθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην αποτέφρωση συνδέεται τόσο με δογματικά όσο και με ανθρωπολογικά στοιχεία της διδασκαλίας της. «Η Εκκλησία καλεί ολόκληρο τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν καλεί μόνο την ψυχή αλλά τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα», είπε, σημειώνοντας ότι η ταφή θεωρείται πως συνδέεται περισσότερο με την ορθόδοξη αντίληψη της Ανάστασης.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, όσοι αποτεφρώνονται δεν θα αναστηθούν. «Θα αναστηθούν όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Εκκλησία είναι αγάπη και η αγάπη της πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί. Να κάνει εξόδιο ακολουθία σε έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει ότι θα αποτεφρωθεί. Δεν θα κρίνουμε εμείς τους ανθρώπους. Ο Θεός θα τους κρίνει», κατέληξε. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ με τη σειρά μου τον θεολόγο; Πώς το ξέρουμε ότι ο Θεός θα τους κρίνει; Δεν είμαι άθεος, το ξεκαθαρίζω, για να μην έχουμε… παραπατήματα! Είναι «δουλειά» του Θεού να τους κρίνει; Είμαστε στον πλανήτη, μόνο σήμερα, 8 δισεκατομμύρια πλάσματα και φυσικά δεν είναι όλοι «ορθόδοξοι χριστιανοί». Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν, πώς θα γίνει, δηλαδή, ολόκληρο το τελετουργικό; Ακούω συχνά φίλους μου ιερωμένους να υποστηρίζουν πως: «όλοι παιδιά του ίδιου Θεού» είμαστε. Το δέχομαι! Άρα θα κριθούν και αμέτρητα δισεκατομμύρια που την… έχουν κάνει ήδη, μέσα στις χιλιετίες. Και πώς θα μας χωρέσει όλους η Γη, ένας μικρός κι ασήμαντος πλανήτης; Άρα, καλά λένε οι αστροφυσικοί, πως πρέπει να κατακτήσουμε το Διάστημα! Υπάρχει πολύς χώρος εκεί έξω!..