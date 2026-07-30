Πισωγύρισμα στο Κυπριακό βλέπει ο Αβέρωφ μετά τον Γκουτέρες: Αντί για διαπραγματεύσεις, ξανά συζήτηση για ΜΟΕ

Σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της επίσκεψης του ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, τονίζοντας ότι οι χθεσινές εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό δυστυχώς δεν είναι καλές.

Χρειάζεται, όπως τονίσε, περισσότερη δουλειά για να δημιουργηθούν συνθήκες που να ευνοούν το επόμενο βήμα προς τις διαπραγματεύσεις. «Περισσότερη δουλειά», πρόσθεσε, «στη διαδικασία και περισσότερη δουλειά στο περιεχόμενο πριν οι συνομιλίες μπορέσουν να συγκληθούν σε επίπεδο 5+1».

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι «εκεί που με την άφιξη του ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε για τη δέσμευση του για συνολική λύση του Κυπριακού, φεύγοντας μας έστειλε στη συζήτηση για τα οδοφράγματα».

Σημείωσε δε ότι «η επιστροφή της συζήτησης στα ΜΟΕ συνιστά πισωγύρισμα». Τα ΜΟΕ, υπογράμμισε, «είναι το προνομιακό πεδίο των κωλυσιεργούντων… Εκείνων, που… ‘επειδή δεν θέλουν να ζυμώσουν, 10 μέρες κοσκινίζουν…’. Όσοι έχουμε μάτια βλέπουμε ποιοι βολεύονται με αυτή την κατάσταση…».

Ακολούθως ανέφερε ότι «αντί να επικεντρωθούμε όλοι στο πώς θα επιστρέψουμε στην τροχιά των ουσιαστικών συζητήσεων, κάποιοι αποφάσισαν ότι τώρα είναι η ώρα να αρχίσουν παλαιοκομματικά παιχνιδάκια…».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι «έστω και με περιορισμένες ελπίδες για σύγκληση πενταμερούς τους επόμενους μήνες, εκεί πρέπει να είναι η επικέντρωση όλων μας».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «ο χρόνος περνά και τσιμεντώνει δυστυχώς περαιτέρω την κατοχή».

Στην ανάρτηση του, ο κ. Νεοφύτου πρόσθεσε και ένα βίντεο με δική του παρέμβαση για το Κυπριακό τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βουλή και το μήνυμα που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «τελικά κολλήσαμε και πάλι στα οδοφράγματα».