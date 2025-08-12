Τι ενδιαφέρει περισσότερο τους κύριους Χριστοδουλίδη και Αναστασιάδη;

Σε αυτή τη χώρα όποιος πλέον μιλά για λύση του Κυπριακού, για λύση ομοσπονδίας, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί τουρκόφιλος και προδότης. Τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη αυτής της νοοτροπίας, έθεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και συνέχισε ο νυν πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει υιοθετήσει μια ρητορική λύσης, αλλά κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι του για να μην υπάρξει λύση σε πλήρη εναρμόνιση με τον Τ/Κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ο τέως Πρόεδρος που ψήφισε και στήριξε το σχέδιο Ανάν το 2004, ο άνθρωπος που το 2017 έβαλε στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών έστειλε προχθές επιστολή στην ηγεσία του ΔΗΣΥ για να διαμαρτυρηθεί γιατί το κόμμα παραστράτησε στο Κυπριακό «με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού 'καλού' τα αφηγήματα της Τουρκίας».

Στ' αλήθεια ποια είναι η υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων; Είναι τουρκικό αφήγημα ότι οι Ε/Κ καταψήφισαν το σχέδιο Ανάν το 2004; Είναι τουρκικό αφήγημα αυτό που είπε το 2017 ο Αντόνιο Γκουτέρες ότι οι πολιτικές ηγεσίες στην Κύπρο δεν είναι έτοιμες και δεν προωθούν τη λύση, ευχόμενος στον κυπριακό λαό «καλή τύχη» στη συνέχεια;

Ποια είναι η καλή μας τύχη άραγε;

* Ότι διά της λύσης, ενώ θα μπορούσαν να επιστρέψουν τουλάχιστον 90.000 πρόσφυγες υπό ε/κ διοίκηση, δεν επέστρεψε κανένας;

* Ότι ενώ θα μπορούσαν να αποζημιωθούν όλοι οι πρόσφυγες, η περιουσία τους σήμερα αξιοποιείται και πωλείται από διάφορους σφετεριστές;

* Ότι η κυπριακή ομοσπονδία, εν μέσω ενός τοπίου που κινείται σε ρυθμούς απόλυτης ρευστότητας, θα μπορούσε να αποτελεί βράχο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση ευρύτερα στην περιοχή μας;

Θα το επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δυστυχώς ενδιαφέρεται μόνο για την υστεροφημία του, ο δε νυν Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης νοιάζεται μόνο για την επανεκλογή του.