Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Στήλες

Τι ενδιαφέρει περισσότερο τους κύριους Χριστοδουλίδη και Αναστασιάδη;

ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΙΤΗ

Header Image

Ποια είναι η καλή μας τύχη άραγε;

Σε αυτή τη χώρα όποιος πλέον μιλά για λύση του Κυπριακού, για λύση ομοσπονδίας, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί τουρκόφιλος και προδότης. Τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη αυτής της νοοτροπίας, έθεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και συνέχισε ο νυν πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει υιοθετήσει μια ρητορική λύσης, αλλά κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι του για να μην υπάρξει λύση σε πλήρη εναρμόνιση με τον Τ/Κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ο τέως Πρόεδρος που ψήφισε και στήριξε το σχέδιο Ανάν το 2004, ο άνθρωπος που το 2017 έβαλε στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών έστειλε προχθές επιστολή στην ηγεσία του ΔΗΣΥ για να διαμαρτυρηθεί γιατί το κόμμα παραστράτησε στο Κυπριακό «με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού 'καλού' τα αφηγήματα της Τουρκίας».   

Στ' αλήθεια ποια είναι η υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων; Είναι τουρκικό αφήγημα ότι οι Ε/Κ καταψήφισαν το σχέδιο Ανάν το 2004; Είναι τουρκικό αφήγημα αυτό που είπε το 2017 ο Αντόνιο Γκουτέρες ότι οι πολιτικές ηγεσίες στην Κύπρο δεν είναι έτοιμες και δεν προωθούν τη λύση, ευχόμενος στον κυπριακό λαό «καλή τύχη» στη συνέχεια;

Ποια είναι η καλή μας τύχη άραγε; 

* Ότι διά της λύσης, ενώ θα μπορούσαν να επιστρέψουν τουλάχιστον 90.000 πρόσφυγες υπό ε/κ διοίκηση, δεν επέστρεψε κανένας;

* Ότι ενώ θα μπορούσαν να αποζημιωθούν όλοι οι πρόσφυγες, η περιουσία τους σήμερα αξιοποιείται και πωλείται από διάφορους σφετεριστές;   

* Ότι η κυπριακή ομοσπονδία, εν μέσω ενός τοπίου που κινείται σε ρυθμούς απόλυτης ρευστότητας, θα μπορούσε να αποτελεί βράχο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση ευρύτερα στην περιοχή μας;  

Θα το επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δυστυχώς ενδιαφέρεται μόνο για την υστεροφημία του, ο δε νυν Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης νοιάζεται μόνο για την επανεκλογή του.

Tags

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited