Πέρα και από όνειρο

«Ο Τουφάν Ερχουρμαν κάνει ό,τι είναι δυνατόν», είπε ο αγαπητός Παντελής Μηνά, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις συζητήσεις μας σε σχέση με τις εκλογές. Και πρόσθεσε: «Τι μπορούν να κάνουν οι Τουρκοκύπριοι απέναντι στην ισχυρή Τουρκία, από τη μια, και στους Ελληνοκύπριους τους οποίους δεν εμπιστεύονται και πολύ, από την άλλη;» Έχει και εκείνος δίκαιο. Δηλαδή βρισκόμαστε ανάμεσα σε δυο πυρά.

Ο Μουσταφά Ακιντζί ρώτησε τι περιμέναμε από τον ίδιο σε περίπτωση που εκλεγόταν στις προεδρικές εκλογές του 2015 στις οποίες ήταν υποψήφιος. «Ξέρω ότι δεν θα μπορέσεις να λύσεις το Κυπριακό», είπα, «γι’ αυτό δεν το περιμένω αυτό, όμως περιμένω να πάρεις πίσω την πολιτική μας βούληση την οποία σφετερίζεται η Τουρκία». «Δεν είμαι συγκρουσιακός, είμαι συναινετικός», είπε ο Ακιντζί. Ήταν αναπόφευκτο να συγκρουστεί όμως. Άλλωστε είδε πως έτσι έχουν τα πράγματα και στις εκλογές για τη δεύτερή του θητεία και το βλέπει και τώρα.

Αυτό περιμένουμε και από τον Τουφάν Ερχουρμάν. Όμως, δεν δίνει κανένα θετικό σημάδι σε αυτό το θέμα. Και εκείνος δεν μπορεί να λύσει το Κυπριακό. Διότι εκείνοι που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα έφραξαν τον δρόμο για τη λύση από την αρχή κιόλας. Εδώ και 51 χρόνια δεν επέτρεψαν να αλλάξει αυτό το στάτους κβο. Αν θεωρήσουν μια άλλη κατάσταση πιο βολική από αυτή για τους ίδιους, τότε θα το αλλάξουν. Στο μεταξύ προσπαθούν να μην μας αφήσουν χωρίς ελπίδα!

Τι περιμένουμε από τον Τουφάν αν εκλεγεί; Αφού δεν θα μπορέσει να λύσει το Κυπριακό, τουλάχιστον να πάρει πίσω από την Τουρκία την πολιτική μας βούληση την οποία σφετερίζεται. Πρώτα απ’ όλα να καταργήσει το προσωρινό άρθρο 10 του συντάγματος. Να σταματήσει τη μεταφορά περισσότερου πληθυσμού από την Τουρκία και την παραχώρηση υπηκοοτήτων. Να καταργήσει την υπηκοότητα της «τδβκ» όσων εκ Τουρκίας έχουν διπλή υπηκοότητα και δεν δέχονται την κατάργηση της τουρκικής υπηκοότητας. Δηλαδή, να τερματίσει τη διπλή υπηκοότητα. Να απαλλάξει την Αστυνομία από το να υπάγεται ντε φάκτο στον στρατό και στα χαρτιά στον Πρωθυπουργό. Να μεταβιβάσει τη διοίκηση της «κεντρικής τράπεζας» στην κοινότητά μας, παίρνοντάς την από τα χέρια της Άγκυρας. Να σταματήσει την κυβέρνηση της Τουρκίας που καταχωρίζει αγωγές εναντίον μας στην Άγκυρα μη αναγνωρίζοντας τις αποφάσεις των δικαστηρίων μας. Να καταγγείλει στην ΕΕ και στον ΟΗΕ την καταπιεστική κυβέρνηση Ταγίπ Ερντογάν που δεν επιτρέπει σε κάποιους συμπολίτες μας να εισέλθουν στην Τουρκία, σε περίπτωση που δεν τερματίσει αυτή την πρακτική. Να εμποδίσει τους πολιτικούς διορισμούς που γίνονται από την Τουρκία εδώ. Να τερματίσει τις στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται συχνά σε κατοικημένες περιοχές. Να διασφαλίσει την ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ στα επίσημα γραφεία. Να κλείσει τα θρησκευτικά τάγματα. Και τέλος να πάει να εγκατασταθεί στο παλιό «προεδρικό μέγαρο» και όχι στο «προεδρικό» του Ερντογαν που αναφέρεται ως κτηριακό συγκρότημα με τζαμί. Κοντολογίς, να απαλλαχθούμε από το να είμαστε δορυφόρος της Τουρκίας. Μπορεί να μην είναι πλήρως αρμόδιος για να τα κάνει όλα αυτά, όμως τουλάχιστον να τα υπερασπίζεται.

Ποιο από αυτά μάς υπόσχεται ο Τουφάν; Κανένα! Άλλωστε, σίγουρα το αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι απευθύνεται πιο πολύ στους καταγόμενους από την Τουρκία και όχι στους Κυπρίους. Υπερασπίζεται το δικαίωμά τους να περνούν στον νότο. Μάλιστα, αναφέρεται και στην υπηκοότητα της ΕΕ γι’ αυτούς. Υπόσχεται λύση στα προβλήματα των παιδιών από μεικτούς γάμους. Λέει ότι θα πάρουμε την κυριαρχία μας με το έτσι θέλω από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι από την Τουρκία. Όμως, η Τουρκία είναι αυτή που στην ουσία σφετερίζεται την κυριαρχία μας.

Μήπως δεν είναι κάτι πέρα από όνειρο να περιμένει κανείς να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα που τυγχάνουν σφετερισμού από την τυραννική κυβέρνηση της Άγκυρας ο Τουφάν, ο οποίος δεν κουνάει καν το δαχτυλάκι του για να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας Ελληνοκύπριοι που βρίσκονται στη φυλακή για πάνω από έναν μήνα με φτιαχτούς λόγους και μαυρίσαμε την ζωή τους;