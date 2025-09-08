Μια καθαρή θέση για τη διασύνδεση

Η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου δεν είναι ένα ακόμη έργο υποδομής· είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού ώστε η Κύπρος να αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια. Χρειαζόμαστε και το φυσικό αέριο και συστήματα αποθήκευσης και περισσότερες ΑΠΕ και καλύτερο δίκτυο και διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Η διασύνδεση έχει και ένα πρόσθετο όφελος: σπάει την απομόνωση του κυπριακού συστήματος. Τα οφέλη είναι χειροπιαστά. Η διασύνδεση θα προσφέρει ευελιξία εισαγωγών-εξαγωγών, ώστε η Κύπρος να αγοράζει φθηνότερη ενέργεια όταν οι τιμές στην ηπειρωτική Ευρώπη πέφτουν και να εξάγει όταν οι ΑΠΕ της περισσεύουν. Θα μειώσει τις περικοπές φωτοβολταϊκών, θα ενισχύσει την ευστάθεια με εφεδρείες από μεγαλύτερες αγορές και θα περιορίσει τον κίνδυνο γενικευμένων διακοπών. Κυρίως, θα επιτρέψει στην Κύπρο να πετύχει τους κλιματικούς της στόχους χωρίς να τιμωρεί τους καταναλωτές με μόνιμα υψηλές τιμές. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η πρόσδεση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα είναι μια ασπίδα.

Τα ρίσκα επίσης είναι υπαρκτά. Το κόστος είναι υψηλό και οι τεχνικές προκλήσεις μεγάλες. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν εκδοθεί ρυθμιστικές αποφάσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το χρηματοδοτεί γενναία ώστε να καταστεί βιώσιμο.

Σήμερα, όμως, ένα έργο που εγκαινιάστηκε πανηγυρικά από την κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει μετατραπεί σε αντικείμενο διαμάχης. Σε καμία άλλη χώρα το ζήτημα των διασυνδέσεων δεν έχει μετατραπεί σε εστία αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών. Αντίθετα, για την ΕΕ οι διασυνδέσεις είναι το μέλλον και η εγγύηση για φθηνότερη ενέργεια. Δεν ομολογείται αλλά σήμερα Ελλάδα και Κύπρος συγκρούονται. Δημοσιογραφικά η ενημέρωση που λαμβάνουμε από την Ελλάδα για το έργο (από τα οφέλη μέχρι τις τεχνικές λεπτομέρειες) είναι διαφορετική από όσα λέγονται στην Κύπρο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Κύπριοι δικαιούνται μια καθαρή εξήγηση και ενημέρωση και τελικά μια απόφαση για το έργο. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία πιστεύει ότι το έργο είναι ασύμφορο να το πει.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την πρόθεσή της να παίξει ρόλο επικυρίαρχου στην Ανατολική Μεσόγειο, η ηλεκτρική διασύνδεση αποκτά και έναν άλλο ρόλο. Μια υποδομή που φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στην Ευρώπη ενισχύει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση το τι θα πράξει ή δεν θα πράξει η Τουρκία πρέπει να είναι αδιάφορο όταν σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα και στρατηγικά.