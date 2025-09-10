Η ρίψη πυροτεχνημάτων και η Αστυνομία

Αυτή η ανοησία της ανεγξέλεκτης ρίψης πυροτεχνημάτων κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και καλούμε τη Βουλή στη σημερινή της συνεδρίαΣΗ επί του θέματος να λάβει υπόψη την έκκληση αυτή που αφορά όλους τους Κυπρίους, οι οποίοι σε κάθε γειτονιά της χώρας μας πραγματικά υποφέρουν.

Το θέμα της παράνομης ρίψης πυροτεχνημάτων, που θα απασχολήσει σημερα την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ώστε να δρομολογηθούν λύσεις. Θεωρούμε ότι οι τροποποιήσεις που έκανε το Υπουργείο Γεωργίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν η ρίψη πυροτεχνημάτων να αφορά τον επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και όχι την Αστυνομία. Η μεταφορά του ελέγχου στον Αρχηγό της Αστυνομίας (Κλάδο Πυροτεχνουργών της ΜΜΑΔ) και η επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών, είμαστε σίγουροι ότι σε πρώτη φάση θα λύσει τα χέρια της Αστυνομίας για να δράσει και να ελέγξει αυτούς που παρανομούν.

Μέτρα όπως αυτά που πρότεινε ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, για απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων, ανεξαρτήτως είδους, τύπου, κλάσης ή πωλούμενης ποσότητας, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας πώλησης πυροτεχνημάτων από την αρμόδια Αρχή είναι αναγκαία και πρέπει να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο.

Την ίδια ατιγμή, η Αστυνομία πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό και εργαλεία ώστε να ανταποκριθεί στη νέα της αρμοδιότητα, η οποία θα είναι οι επιθεωρήσεις των αποθηκών φύλαξης και των χώρων χρήσης πυροτεχνημάτων. Αρμοδιότητα, η οποία μέχρι σήμερα ανήκει στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων.

Οι ποινές είναι σημαντικές και συνάμα αποτρεπτικές. Η τροποποίηση του άρθρου για αύξηση των χρηματικών ποινών από τις €5.000 στις €50.000 είναι μάλλον επιβεβλημένη. Ειδικότερα, οι ποινές αυτές θα αφορούν πρόσωπο το οποίο (α) εισάγει ή αποπειράται να εισάξει, (β) κατασκευάζει ή αποπειράται να κατασκευάσει, (γ) πωλεί ή αποθηκεύει οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη χωρίς να είναι κάτοχος άδειας ή έγκρισης.

Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια, το οποίο δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο, είναι να ξεκολλήσουν οι αστυνομικοί από τα γραφεία τους. Υπάρχουν νύΧτες που σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας νομίζεις ότι γίνεται πόλεμος. Η Αστυνομία, παρά τα συνεχή τηλεφωνήματα, είναι απούσα.