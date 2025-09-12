Κύριοι βουλευτές, βάλτε τέλος στα διά βίου προνόμια των πρώην Προέδρων. Τολμάτε;

Η προχθεσινή έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Οικονομικών επανέφερε στην επικαιρότητα τα προκλητικά ωφελήματα που απολαμβάνουν, βάσει νομοθεσίας του 1988, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής. Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται σήμερα πέντε πρώην Πρόεδροι: οι Νίκος Αναστασιάδης και Γιώργος Βασιλείου, ως πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, και οι Γιαννάκης Ομήρου, Μάριος Καρογιάν και Δημήτρης Συλλούρης, ως πρώην πρόεδροι της Βουλής.

Και οι πέντε δικαιούνται μια κρατική λιμουζίνα με τα έξοδα διακίνησης και συντήρησης πληρωμένα, οδηγό-αστυνομικό, φρουρά, καθώς και επίδομα γραμματέως έναντι αποδείξεων από τον Μάρτιο του 2024 και εντεύθεν. Προηγουμένως καταβαλλόταν εφάπαξ επίδομα γραμματέως ύψους €3.000 τον μήνα. Μετά από παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την κατάθεση αποδείξεων – τιμολογίων από τους πέντε πρώην Προέδρους. Καθήκοντα οδηγού-σοφέρ αναλαμβάνουν εκ περιτροπής οι αστυνομικοί της ασφάλειάς τους.

Τα υπό αναφορά ωφελήματα «κλειδώνουν» μετά από 30 μήνες υπηρεσίας στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Βουλής. Επίσης, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει, σκανδαλωδώς, ότι αυτά τα ωφελήματα παραχωρούνται στους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής εφ’ όρου ζωής.

Με όλο τον σεβασμό: τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στον τόπο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσο ζουν θα τους έχουμε φορτωμένους στις πλάτες μας. Εξάλλου, φεύγοντας από αυτά τα αξιώματα η Πολιτεία μερίμνησε να διασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, παραχωρώντας ένα πλουσιοπάροχο, αφορολόγητο εφάπαξ μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς και σύνταξη που ανέρχεται περίπου στις €5.000 τον μήνα.

Τι πρέπει να γίνει;

Να ολοκληρωθεί, επιτέλους, η συζήτηση των δύο προτάσεων νόμου που εκκρεμούν σχεδόν δυο χρόνια στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και να προωθηθούν το ταχύτερο για ψήφιση. Οι δύο προτάσεις νόμου κατατέθηκαν από την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και τη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου και προβλέπουν την παραχώρηση των πιο πάνω ωφελημάτων μόνο για πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, με τις δύο προτάσεις νόμου προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία:

1 Η δωρεάν χρήση λιμουζίνας να παρέχεται μόνο κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την αποχώρησή τους από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του προέδρου της Βουλής.

2 Η εργοδότηση ιδιαιτέρας γραμματέως να τεκμηριώνεται με την κατάθεση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Προτείνεται, επίσης, όπως το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται απευθείας από τη Δημοκρατία στη γραμματέα που θα εργοδοτείται και όχι μέσω του πρώην αξιωματούχου, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο μέρος του επιδόματος να καταλήγει στις τσέπες των πρώην αξιωματούχων.

3 Για τις φρουρές των πρώην, οι δύο προτάσεις νόμου προβλέπουν αξιολόγηση της αναγκαιότητάς τους σε τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση που ψηφιστούν οι προτάσεις, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια κατά τα οποία οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής θα έχουν στη διάθεσή τους κρατικές λιμουζίνες, θα πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον, δύο αστυνομικούς ο καθένας για να εκτελούν χρέη σοφέρ.

Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η καταβολή των προκλητικών ωφελημάτων που απολαμβάνουν εφ’ όρου ζωής οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής είναι η ψήφιση των δύο προτάσεων νόμου. Κύριοι βουλευτές, ψηφίστε τις τώρα.

Θα πρέπει να διερευνηθεί από τη Βουλή κατά πόσο η ψήφιση των επίμαχων προτάσεων νόμου μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ για να περιλάβουν στο πεδίο εφαρμογής τους και τους πέντε υφιστάμενους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής.

michalis.h@politis.com.cy