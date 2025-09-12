Η ρωσική απειλή γιγαντώνεται

Σχεδόν ένας μήνας πέρασε από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα για το Ουκρανικό και τις ψευδαισθήσεις που καλλιέργησε μετά από αυτήν ο Αμερικανός Πρόεδρος για καταλυτικές εξελίξεις. Μέχρι και επικείμενη απευθείας συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Ουκρανό Πρόεδρο προανήγγειλε ο Τραμπ, χωρίς, όπως αποδείχθηκε πολύ σύντομα, να έχει εξασφαλίσει καν το «ναι» του Ρώσου Προέδρου.

Ένα μήναn από τότε, αποδεικνύεται ότι η συνάντηση της Αλάσκα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα θέατρο που στήθηκε και από τους δύο πρωταγωνιστές της, για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα και σκοπιμότητες.

Ο μεν Τραμπ για να παρουσιάσει κάποια πρόοδο στις τάχατες ειρηνευτικές του προσπάθειες στο Oυκρανικό και να συγκαλύψει την παταγώδη αποτυχία του να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε έναν μήνα, όπως υπερφίαλα κοκορευότανε πριν εκλεγεί, αλλά και για να κλείσει κάποιες δυνατές εμπορικές συμφωνίες με τον Πούτιν.

Ο δε Πούτιν για να βγει με τη βοήθεια του Τραμπ από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βυθίστηκε μετά την εισβολή του στην Ουκρανία αλλά και να κερδίσει επιπλέον χρόνο για να συνεχίσει και επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Ουκρανία για να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη της. Απόδειξη το ότι μετά την Αλάσκα οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία όχι μόνο δεν περιορίστηκαν αλλά και μέρα με τη μέρα εντείνονται και επεκτείνονται ακομα και πέραν των διαφιλονικούμενων περιοχών, σε πόλεις και περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα πολεμικά μέτωπα. Μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η πρωτεύουσα Κίεβο, το Χάρκοβο, η Οδυσσός αλλά και περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, βομβαρδίζονται κάθε βράδυ από ρωσικά drones και πυραύλους και δεκάδες άμαχοι και παιδιά σκοτώνονται μέσα στα σπίτια και τα κρεβάτια τους.

Η πολυδιαφημισμένη συνάντηση της Αλάσκα λοιπόν όχι μόνο δεν έδωσε ώθηση στη διπλωματία αλλά ούτε και νουθέτησε στο παραμικρό τον Πούτιν. Αντίθετα τον έκανε ακόμη πιο επιθετικό, πιο θρασύ και ανάλγητο.

Σε τέτοιο βαθμό που άρχισε να ορέγεται πλέον και τη γειτονική της Ουκρανίας Πολωνία. Η βροχή ρωσικών drones που έπληξε το βράδυ της Τρίτης την Πολωνία δεν ήταν τυχαία, ούτε φυσικά και αποτέλεσμα λάθους και αστοχίας. Ήταν ένα μήνυμα και προς την Ουκρανία και προς την Πολωνία και τις άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ, ότι το «ρωσικό φονικό χέρι» μπορεί και είναι έτοιμο να φτάσει πολύ μακριά. Όχι μόνο το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι κοντά αλλά και η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται πλέον ανοιχτά από τη Ρωσία.