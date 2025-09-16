Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τάχιστη προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης ζητά η ΟΕΒ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αισιόδοξος ο ΥΠΟΙΚ για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων φορολογικής μεταρρύθμισης

Η ΟΕΒ στηρίζει την φορολογική μεταρρύθμιση και ζητά να κατατεθεί τάχιστα ως ολοκληρωμένο πακέτο στη Βουλή για να συζητηθεί με γρήγορους ρυθμούς.

Μετά τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης ανέφερε ότι η επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε την επιθυμία όπως ολοκληρωθεί άμεσα η οποιαδήποτε διαβούλευση.

«Οποιαδήποτε σαλαμοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει γκρίζες», τόνισε.

«Θέλουμε σαν επιχειρηματική κοινότητα να εφαρμοστεί άμεσα», τόνισε.

«Σεβαστές οι οποιεσδήποτε απόψεις, αλλά σεβαστός και ο στόχος να τεθεί σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση από την 1.1.2026», υπέδειξε με νόημα.

Πολύ παραγωγική η συζήτηση

Ο Υπουργός Οικονομικών στις δικές του δηλώσεις χαρακτήρισε πολύ παραγωγική τη συζήτηση, αναφέροντας ότι υπάρχει μια σύγκλιση για τους σκοπούς της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Ερωτηθείς ο Υπουργός εάν θα θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, είπε ότι όλα τα θέματα τρέχουν παράλληλα, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοσχεδίων, γίνονται διαβουλεύσεις, παρακολουθούνται όλες οι πτυχές του θέματος και στο Υπουργικό και ότι και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. 

"Επομένως ως κυβέρνηση είμαστε προετοιμασμένοι. Η νομική επεξεργασία προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς επομένως είμαι αισιόδοξος και πρέπει γιατί η φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις μας θα βοηθήσει και τους εργαζομένους, θα βοηθήσει και την μεσαία τάξη και τα κατώτερα στρώματα, γιατί βασικός στόχος κάθε φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η καλύτερη κατανομή του φορολογικού βάρους", είπε ο κ. Κεραυνός. 

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα και είναι σύμφωνοι σε όλα τα θέματα που έχουν θέσει κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να επισπευθεί και η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία πρέπει να τηρηθούν ούτως ώστε να μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Είπε ότι με την ΟΕΒ έχουν την ίδια άποψη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να πάει ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.

Tags

ΟΕΒ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited