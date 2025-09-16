Τάχιστη προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης ζητά η ΟΕΒ

Η ΟΕΒ στηρίζει την φορολογική μεταρρύθμιση και ζητά να κατατεθεί τάχιστα ως ολοκληρωμένο πακέτο στη Βουλή για να συζητηθεί με γρήγορους ρυθμούς.

Μετά τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης ανέφερε ότι η επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε την επιθυμία όπως ολοκληρωθεί άμεσα η οποιαδήποτε διαβούλευση.

«Οποιαδήποτε σαλαμοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει γκρίζες», τόνισε.

«Θέλουμε σαν επιχειρηματική κοινότητα να εφαρμοστεί άμεσα», τόνισε.

«Σεβαστές οι οποιεσδήποτε απόψεις, αλλά σεβαστός και ο στόχος να τεθεί σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση από την 1.1.2026», υπέδειξε με νόημα.

Πολύ παραγωγική η συζήτηση

Ο Υπουργός Οικονομικών στις δικές του δηλώσεις χαρακτήρισε πολύ παραγωγική τη συζήτηση, αναφέροντας ότι υπάρχει μια σύγκλιση για τους σκοπούς της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Ερωτηθείς ο Υπουργός εάν θα θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, είπε ότι όλα τα θέματα τρέχουν παράλληλα, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοσχεδίων, γίνονται διαβουλεύσεις, παρακολουθούνται όλες οι πτυχές του θέματος και στο Υπουργικό και ότι και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.

"Επομένως ως κυβέρνηση είμαστε προετοιμασμένοι. Η νομική επεξεργασία προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς επομένως είμαι αισιόδοξος και πρέπει γιατί η φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις μας θα βοηθήσει και τους εργαζομένους, θα βοηθήσει και την μεσαία τάξη και τα κατώτερα στρώματα, γιατί βασικός στόχος κάθε φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η καλύτερη κατανομή του φορολογικού βάρους", είπε ο κ. Κεραυνός.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα και είναι σύμφωνοι σε όλα τα θέματα που έχουν θέσει κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να επισπευθεί και η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία πρέπει να τηρηθούν ούτως ώστε να μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Είπε ότι με την ΟΕΒ έχουν την ίδια άποψη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να πάει ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.