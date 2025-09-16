Απειλητικό μήνυμα από Τούρκο χρήστη μκδ δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Απειλητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως καταγγέλλει η ίδια, σε ανάρτησή της.

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, με ανάρτησή της στο Instagram σημειώνει ότι χρήστης του οποίου το όνομα παραπέμπει σε Τούρκο πολίτη, έστειλε απειλητικό μήνυμα στην ίδια κατά της οικογένειάς της.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις» αναφερόταν στο μήνυμα, σύμφωνα με την κ. Ριντλσπρίγκερ.

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα», τονίζει η ίδια στην ανάρτησή της στην οποία συγχαίρει την τουρκική ομοσπονδία για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Ευρωμπάσκετ.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα», τονίζει Όλη η η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Σημειώνεται ότι η κ. Ριντλσπρίγκερ δεν έχει προβεί, πάντως, σε κάποια επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

ΚΥΠΕ