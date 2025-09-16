Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Ισραήλ για επίσκεψη εργασίας ο Υπουργός Ενέργειας

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών Eli Cohen.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Υπουργείου και Βιομηχανίας αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στην Κύπρο.

Το βράδυ θα παραστεί και στην εκδήλωση που διοργανώνει η Κυπριακή Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

