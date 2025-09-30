Ο Θεός να φυλάει την Κύπρο

Είναι μια αξιόπιστη πηγή, όμως δεν μπορώ να ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι. «Είσαι σίγουρος;», ρωτώ. «Εκατό τοις εκατό», λέει! Τι έγινε λέει; Στήνουν, λέει, ένα πυραυλικό σύστημα στην Καρπασία ανάμεσα στα χωριά Αγία Τριάδα και Κοροβία. Στον πιο ψηλό λόφο! Ε, ακόμα και να στήσουν, δεν θα το κάνουν είδηση και θα πουν «εγκαθιστούμε πυραύλους». Μήπως τέτοιες δουλειές δεν γίνονται κρυφά; Αν θέλετε να ρωτήσουμε από εδώ τη στρατιωτική διοίκηση: «Αληθεύει; Αν αληθεύει, τι πύραυλοι είναι αυτοί; Μπορεί να είναι S-400;» Όχι, όχι, δεν μπορεί να είναι S-400. Η Τουρκία θα τούς δώσει πίσω στη Ρωσία, λέει! Και αυτή η είδηση πίνει νερό. Μήπως, άραγε, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο δώρο στον Τραμπ πριν τη συνάντησή τους; Έτσι, μήπως δεν πήγε με μια αγκαλιά δώρα ο κ. Ταγίπ στην Αμερική; Αγοράζει 300 αεροπλάνα Boeing. Πολλά εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, ήρε τους δασμούς, τόσο από τα γεωργικά προϊόντα, όσο και από τα αμερικανικά αυτοκίνητα και το αμερικανικό ουίσκι. Δεν αρκεί; Θέλει περισσότερα ο Τραμπ; Δηλαδή, τώρα μήπως δεν μπορεί να έχει προσθέσει σε αυτά και τους πυραύλους S-400; Δεν βλέπετε πώς κολακεύεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο; «Όλοι περιμένουν στην ουρά για να σφίξουν το χέρι του Τραμπ πέντε λεπτά και να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του». Και ο Ερντογάν είναι ένας από αυτούς. Άλλωστε έπεσε και εκείνος στην παγίδα του Τραμπ, όπως ο Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν μπόρεσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Γιατί; Διότι περνούσε από εκεί η συνοδεία του Τραμπ. Και ήταν αναγκασμένος να περιμένει να περάσει και να φύγει, λέει. Βρυχάται τόσο πολύ, όμως κάπως εξαντλήθηκε η τύχη του. Ο Πούτιν τον αναγκάζει να περιμένει στην πόρτα. Ο Τραμπ στο πεζοδρόμιο. Αρμόζει αυτό στον «Ηγέτη του Αιώνα»;

Βγήκε στο βήμα και μίλησε. Αν δεν γνωρίζαμε τι έκανε και τι είναι, σχεδόν θα τον χειροκροτούσαμε και εμείς! Ξαφνικά το παίζει ο «άγγελος καλού» της Γάζας. Λέει πως «διαπράττει γενοκτονία» το Ισραήλ. Όμως, τα «μωράκια του» στην Κύπρο τον χειροκρότησαν για την Κύπρο, όχι γι’ αυτό. Γιατί; Διότι πάλι είπε πως «πέθανε η ομοσπονδία». Και απηύθυνε ξανά έκκληση στον κόσμο λέγοντας αναγνωρίστε την ΤΔΒΚ. Θα περίμενα μερικά λόγια γι’ αυτό από τον Τουφάν, ο οποίος θεωρεί από τώρα ότι έχει ήδη εξέλθει νικητής από την κάλπη και βλέπει τον εαυτό του πρόεδρο. Να βγει και να τον ρωτήσει «με ποιο δικαίωμα βγαίνεις και μιλάς και αποφασίζεις εξ ονόματός μας;» «Είσαι και εσύ πολύ αδαής», μου λένε. Ζητάς πολλά. Μήπως λέει ποτέ κουβέντα στον Ερντογάν ο Τουφάν; Ακόμα δεν το κατάλαβες; Ο άνθρωπος λέει συνεχώς «εγώ δεν καβγαδίζω με την Τουρκία, δεν το έκανα και δεν θα το κάνω». Άδικα περιμένουν όσοι περιμένουν να το κάνει αυτό, λέει. Δεν καβγαδίζει με τον Ερντογάν, όμως καβγαδίζει καθημερινά με τον Χριστοδουλίδη. Το λέει σε κάθε προεκλογική του ομιλία. Θα πάρει, λέει, με το έτσι θέλω τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από τον Χριστοδουλίδη! Επιπλέον, θα του ζητήσει να λογοδοτήσει, λέει. Γιατί δεν επιτρέπει να περάσουν στον νότο τα αδέλφια μας από την Τουρκία, λέει. Ετοιμάσου να λογοδοτήσεις, Νίκο. Μήπως δεν έχουν δικαίωμα να πάνε λιγάκι στο Τρόοδος και πάρουν καθαρό αέρα εκείνοι που κάθονται στα σπίτια σας τώρα και βγάζουν εκατομμύρια πουλώντας τα εδάφη σας; Ζητά λογοδοσία ο Τουφάν, λογοδοσία. «Είναι έτοιμος ο Χριστοδουλίδης;» ρωτάει συνεχώς. Κομπάζει λέγοντας πως δεν έχετε απέναντί σας έναν εύκολο αντίπαλο όπως ο Τατάρ. Κάνει λογοπαίγνια από το βήμα λέγοντας πως αν τώρα φυσήξει αέρας, ο αέρας θα γίνει «καταιγίδα» [Σημ.: tufan στα τούρκικα σημαίνει θύελλα, καταιγίδα].

Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και ας δούμε λίγο το ζήτημα των πυραύλων. Και ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται σε μια διάθεση. Και εκείνος λέει «οι πύραυλοι θα προστατεύσουν την Κύπρο». Εναπόθεσε την ελπίδα του στους πυραύλους. Αχ, ας μην το έλεγε. Άραγε γι’ αυτό τώρα στήνουν πυραυλικό σύστημα στην Καρπασία; Πού ήμασταν και πού ήρθαμε. Από τις βόμβες ναπάλμ στους πυραύλους. Είναι τρελοί αυτοί! Μας περικύκλωσαν τρελοί. Ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Νεντανιάχου, ο Ερντογάν. Και ο τρομοκράτης των τρομοκρατών Τζολάνι. Που η Νέα Υόρκη τον υποδέχθηκε σαν βασιλιά. Ο Θεός να φυλάει την Κύπρο, αν έχει χρόνο…