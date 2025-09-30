Παπαναστασίου: Δεν ευθυνόμαστε για την απώλεια της χορηγίας
Ο υπουργός Ενέργειας, σχολιάζοντας το χθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του «Π», απέρριψε ότι φέρει ευθύνη η παρούσα κυβέρνηση για την απώλεια της ευρωπαϊκής χορηγίας για το Βασιλικό και αποκάλυψε ότι οι λόγοι ανάκτησης που επικαλείται η ΕΕ ανάγονται στον χρόνο ανάθεσης του έργου
